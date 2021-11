Per la prima volta in concerto a Trieste la giovane pianista croata Mia Pečnik

A soli 21 anni ha già vinto più di 80 primi premi e premi speciali in concorsi nazionali e internazionali negli Stati Uniti, in Canada, a Hong Kong, in Finlandia, Germania, Italia, Austria, Ungheria, Spagna, Belgio, Polonia, Russia, Slovenia, Romania, Svizzera e Serbia. Mia Penik, giovane pianista croata di grande talento, si esibirà per la prima volta a Trieste mercoledì 24 novembre, alle 17.30, nell’Auditorium del Museo Revoltella. E’ stata scelta dalla Comunità Croata di Trieste - Hrvatska Zajednica u Trstu come protagonista del concerto proposto come evento collaterale della mostra “Zagabria, la città delle artiste”, ospitata al Museo Revoltella fino al 12 dicembre. La giovane musicista è apprezzata internazionalmente per il suo fraseggio levigato, la tecnica impeccabile che si combina con lo slancio impetuoso delle sue esecuzioni.



Decisamente impegnativo è il programma che proporrà. Partirà dal "Rondò alla ungherese quasi un capriccio" di Ludwig van Beethoven (in sol maggiore, Op. 129), per poi proseguire con un brano della compositrice croata Dora Pejaevi (Impromptu, op. 32b) e chiudere con due capolavori di Frédéric Chopin: il Notturno (in do diesis minore, Op. 27 no 1) e la complessa Sonata per piano n.2 in si bemolle minore, riflesso sofferente dell’animo chopiniano. L’ingresso al concerto è gratuito previa prenotazione dei posti al TicketPoint di corso Italia, oppure online.



La splendida e talentuosa concertista ha iniziato a suonare il piano a 8 anni ed è stato amore a prima vista. A 15 ha debuttato con l’Orchestra filarmonica di Zagabria, con la quale ha potuto esibirsi in diversi stati, tra cui il Kuwait e anche l’Italia: ha suonato nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. Come vincitrice del Gran Premio al concorso “American Fine Arts Festival - International Concerto Competition” si è esibita nella Carnegie Hall di New York, dove ha tenuto un recital anche nel maggio 2017, dopo aver vinto il primo premio del concorso "Debut International Piano Competition”. Nel novembre 2020 ha vinto il premio “Ivo Vuljevi” per il più grande successo musicale tra i giovani musicisti croati nel 2020 e nel dicembre 2019 ha ricevuto il premio più significativo assegnato ai giovani musicisti in Croazia, il premio “Young Musician of the Year Award”. Attualmente è studentessa del secondo anno presso la Hochschule für Musik und Tanz Colonia, nella classe del professore Andreas Frölich.Ha suonato in diversi festival, nella serie di concerti "Notting Hill" a Londra, allo "Young Artists in Kraków", al "Gorczycki Festiwal", con la Filharmonia Śląska a Katowice (Polonia), nel festival Pianoloop di Spalato (Croazia), al Chopinfest di Belgrado (Serbia), al Festival Internazionale di Marbella in Spagna, al Festival di Ohrid in Macedonia. Nel 2020 è stata finalista del concorso Eurovision Young Musicians Competition. Ha frequentato masterclass tenute da rinomati pianisti come Andrzej Jasiński (Polonia), Dang Thai Son (Vietnam), Jacques Rouvier, Eugen Indjic, (Francia), Yurij Kot, Milana Chernyavska, (Ucraina), Vladimir Ovchinnikov, Natalia Trull, Konstantin Bogino, Igor Lasko, Vladimir Viardo, Lev Natochenny, Grigory Gruzman (Russia), Ruben Dalibaltayan (Croazia).