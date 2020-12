Per Natale in regalo Cinemazero e Visionario a casa tua

Un Natale senza cinema è come un panettone senza uvetta: è comunque buono ma non è la stessa cosa. In questo anno particolare i cinema di Udine e Pordenone avranno i proiettori spenti, ma ciònon significa che non continueranno a portare il grande cinema nelle vostre feste.



Grandi titoli vi aspettano sugli schermi virtuali del Visionario, del cinema Centrale e di Cinemazero: esclusive, prime visioni, film di catalogo, opere per grandi e piccini... E tutto questo a portata di abbonamento. È questa l'ultima grande novità, regalare o regalarvi un abbonamento per il grande cinema online da vedersi sul divano con plaid e pantofole in attesa di trovarsi nuovamente fuori da una sala a commentare quello che si è appena visto. Tre le formule di tra cui scegliere: 2 ingressi a 9 euro con scadenza a 3 mesi dall'acquisto; 5 ingressi a 20 euro con scadenza 6 mesi dall'acquisto; 10 ingressi a 35 euro con scadenza 12 mesi dall'acquisto.



a 7,90 euro, valido per un mese dalla data di acquisto e per tutti i film in programma in streaming.Da non perdere inoltre la: tutti gli spettatori che acquisteranno un biglietto supotranno godere di un biglietto a soli 3 euro per qualsiasi film, da utilizzare entro 30 giorni dalla riapertura delle sale fisiche!Per informazioni e per acquistare biglietti e abbonamenti online:Oltre a #iorestoinSALA ricordiamo inoltre la piattaforma AdessoCinema () curata dal, che vi aspetta in streaming con tantissime proposte di qualità legate al territorio.