Lunedì 8 novembre, con inizio alle ore 20.00, si terrà presso il Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia (viale XX settembre 85), nell’ambito della stagione teatrale 2020/21 a Gorizia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, la rappresentazione teatrale di Barbara Pia Jenič “Dišeče skrivnosti - Invisibili fragranze - Percorso nella storia dei profumi”, a cura del Teatro stabile sloveno in collaborazione con l'Istituto Senzorium Ljubljana e AGRFT – Accademia teatrale di Ljubljana



Che impatto ha l’odore nella nostra vita quotidiana? Cos’e’ il profumo e quale e’ il suo percorso storico arrivato fino ai giorni nostri? Gli odori ed i profumi risalgono ai tempi della Mesopotamia ed Egitto, piu’ di 5000 anni fa, poi hanno intrapreso il loro viaggio nell’ Asia, nella Grecia e in tutto l’Impero romano, fino allo sviluppo del XX secolo. Nello spettacolo il protagonista e’ alla ricerca del profumo perfetto che possa addolcire e riportare a lui l’amata. Per raggiungere questo scopo intraprende un viaggio lunghissimo nel tempo e nello spazio. In questo percorso impara a capire i diversi ruoli degli odori e dei profumi come forze invisibili che contraddistinguono i riti religiosi e spirituali, amici invisibili che suscitano sentimenti, ricordi, atmosfere.



La rappresentazione sarà corredata da sovratitoli in italiano.



Per informazioni e prevendita: tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it. Prezzi biglietti: interi € 20,00, ridotti per under 26 e over 65 € 17,00 e ridotti per studenti e disoccupati € 10,00.



I promotori si raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Green pass, distanziamento, mascherine protettive.