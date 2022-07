Percoto Canta 2022 entra nel vivo

Cresce l'attesa, così come la tensione tra i partecipanti, per la semifinale di Percoto Canta, il festival diventato in 35 anni di onorata attività punto di riferimento per giovani e meno giovani cantanti provenienti da tutta Italia.

Sabato 23 luglio alle 21 a ingresso libero in piazza Capitolo ad Aquileia, infatti, si esibiranno dal vivo i 26 artisti selezionati a maggio a Cervignano dalla prestigiosa giuria di qualità. Di questi solo 12 saliranno sul palco del Nuovo di Udine per la finale e per contendersi il primo premio da 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

I semifinalisti. A contendersi l'ambito posto in finale saranno Veronica Beltrame (Udine), Carlo Borghesio (Massanzago, Pd), Francesca Breda (Martignacco, Ud), Martina Calvaruso (Caresana, Vc), Michael Cantos (Udine), Alessio Cecatto (Santa Maria La Longa, Ud), Daniele Cortello (Eraclea, Ve), Annalisa Dalla Mora (Trieste), Paola Ranica Damiani (Bergamo), Arianna Chiara De Piccoli (Legnano, Mi), Andrea Degli Innocenti (Trieste), Rosa Gerometta (Anduins, Pn), Giorgia Giurco (Trieste), Felix Guevara (Sustinente, Mn), Gioia Macor (Aquileia, Ud), Giovanni Maresca (San Vito Al Tagliamento, Pn), Francesca Mauro (Tavrisano, Le), Awa Mirone (Dalmine, Mi), Giacomo Moretti (Villesse, Go), Roberto Perissinotto (Fossalta Di Piave, Ve), Sonia Ruta (Sesto Al Reghena, Pn), Sara Sgarabottolo (Teolo, Ve), Enrica Siciliano Iengo (Pasian Di Prato, Ud), Anna Tonazzi (Udine), Luca Vidale (Lozza, Va) e Anastasia Zanello (Talmassons, Ud).

La giuria di qualità. A selezionare i migliori cantanti sarà una prestigiosa giuria di qualità, presieduta da Niccolò Agliardi, cantautore milanese che nel 2020 ha vinto un Golden Globe e una nomination all'Oscar con il brano Io sì (Seen) di Laura Pausini, di cui ha scritto versione italiana a quattro mani proprio con la Pausini, per la colonna sonora del film “La vita davanti a sé”.

Al suo fianco Simone Bortolotti, pianista, tastierista, chitarrista, programmatore musicale, autore, produttore discografico, direttore musicale, vocal-coach per la trasmissione musicale The Voice, direttore d'orchestra a Sanremo. Bortolotti ha lavorato con molti nomi del panorama musicale italiano e internazionale come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Elisa, Marco Mengoni, Lucio Dalla, Gloria Estefan, Quincy Jones, Kylie Minogue, solo per citarne alcuni.

Novità dell'ultima settimana, tra i giurati siederà anche Claudia Mescoli, general manager delle Edizioni Curci, storica Società italiana di edizioni musicali. Mescoli, solo per citare una parte del suo ricco curriculum, dagli anni Novanta al 2010 ha ricoperto il ruolo di A&R manager e poi direttore artistico alla Emi Music Publishing.