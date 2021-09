Percoto Canta, finalissima al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

È partito il conto alla rovescia per la finalissima del concorso canoro nazionale Percoto Canta. L’atto finale della 34a edizione si terrà sabato 25 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21.00. I biglietti per la serata (prezzo unico a 15 Euro) sono ancora in vendita, tutte le info su www.percotocanta.it o scrivendo a segreteria@percotocanta.it.



Dopo le fasi delle iscrizioni, selezioni e semifinali, Percoto Canta si prepara a eleggere le migliori voci della 34a edizione fra i 12 concorrenti in gara provenienti da varie parti d’Italia. Per la Categoria Junior: Paola Damiani (Bergamo) con “At Last” e Andrea Brisotto (Fossalta di Piave - TV) con “Cambiare”. Per la categoria Cantautori - Brani Inediti: Luca Vidale (Lozza - VA) con “Vivimi di più”, Federica Copetti (Osoppo - UD) con “Vento e polvere”, Margherita Pettarin (Gorizia) con “Empatia”, Lorenzo Cittadini (Salgareda - TV) con “Sofia”. Per la categoria Senior: Giulia Di Sarò (Ferrara) con “Don’t Rain on My Parade”, Michael Cantos (Udine) con “Proteggiti da me”, Marta Piras (San Donà di Piave - VE) con “Il gusto delle cose”, Alessandra Mineo (Udine) con “Royals”, Vincenzo Cantiello (Sant'Irpino - CE) con “Voce”, Costanza Gallini (Udine) con “Think”.



L’arduo compito di giudicare i concorrenti spetterà alla giuria di qualità, composta da artisti e professionisti del mondo della musica del calibro di Petra Magoni (cantante ed autrice), Niccolò Agliardi (cantautore e recentemente vincitore di un Golden Globe), Francesco Tricarico (cantautore), Sergio Cerruti (Presidente di AFI, Associazione Fonografici Italiani) e Maurizio Raimo (produttore musicale e Direttore Artistico del Concerto di Natale in Vaticano). Fra i premi in palio anche quello della critica, intitolato alla figura del Mons. Lauro Minin, quello della giuria popolare e la novità del premio AFI.Ad accompagnare le esibizioni dei talenti in gara ci sarà la PercotoCantaBand, diretta dal M° Nevio Lestuzzi, arricchita dalla sezione archi de I Filarmonici Friulani e dalla sezione fiati dell’Italian Brass guidati da Francesco Minutello. Nel corso della serata spazio anche alle esibizioni di Marco Sicilia e Loredana Fantini, vincitori del Premio Internazionale Percoto Canta, concorso parallelo alla gara canora riservato ad artisti italiani residenti all’estero, organizzato in collaborazione con Ente Friuli nel Mondo.La gara sarà presentata dalla giornalista Giorgia Bortolossi, affiancata da Luca Ferri di Anà-Thema Teatro, che curerà anche la regia dell’evento. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra il concorso e AISLA Onlus, associazione benefica che sarà presente nel foyer del teatro con il proprio banchetto e durante la serata con un piccolo momento di sensibilizzazione sulle iniziative a sostegno di persone ammalate di SLA e delle loro famiglie.L'Associazione Culturale Musicale Percoto Canta ha ottenuto nel 2014 la "Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana, per le iniziative considerate meritevoli nell’ambito dei rapporti con la società civile".