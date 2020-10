Percoto Canta, Grande successo al Teatrone

Grande successo per l’evento Percoto Canta Special Edition, andato in scena sabato 3 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il concorso canoro nazionale, che in questo 2020 non si è potuto svolgersi regolarmente a causa dell’emergenza Covid-19, ha lasciato spazio a una serata di gala che ha visto ospiti nomi musicali di livello nazionale e alcuni talenti che in passato hanno calcato il palco di Percoto Canta, facendosi successivamente conoscere anche al grande pubblico mediante la partecipazione ad altre importanti kermesse di canto, talent show, concorsi e programmi televisivi come “Amici”, “Area Sanremo”, “Io canto”, “Festival di Castrocaro”, “The Voice”, “Ti lascio una canzone”, Italia’s Got Talent”, “Tu si que vales”, “Sanremo giovani”, tra gli altri. Presentata dalla giornalista Giorgia Bortolossi e dal regista teatrale Luca Ferri, che ha curato anche la regia, la serata si è snodata piacevolmente fra esibizioni canore e interventi di istituzioni, ospiti e partner della manifestazione. Applauditissime sono state le esibizioni di tutti i giovani talenti che si sono susseguiti sul palco: Serena Rizzetto con “È Tutto Un Attimo”, Elena e Mattia Marchesan con “King Of Pain”, Margherita Pettarin con “A Volte”, Federico Martello con “Meraviglioso”, il coro Colori&Musica con “Beautiful City Medley” e “Il Colore della Musica”, Debora e Nicol Manenti con “Word Up”, Roberta Natalini “If I Ain’t Got You”, Federica Copetti e Matija Crneç con “The Prayer” e Alessia Gerardi “Proud Mary”. L’accompagnamento puntuale alle esibizioni è stato quello della Percoto Canta Band, diretta dal M° Nevio Lestuzzi, arricchita dalla sezione archi de I Filarmonici Friulani e dai fiati dell’Italian Brass guidati da Francesco Minutello. A catalizzare l’attenzione del pubblico sono state poi le esibizioni di Rossana Casale, che ha interpretato tre dei suoi più grandi successi, “Brividi”, “A che servono gli Dei” e “Terra”, e di Luca Colombo, chitarrista, didatta, arrangiatore, che ha eseguito "Sunderland" e "Rock’n Ball". Nel corso della serata, andata in onda in diretta su Radio Gioconda e che andrà prossimamente in differita su UdinewsTV, c’è stato spazio anche per un sentito omaggio al grande compositore M° Ennio Morricone: una toccante interpretazione del brano "Your Love" (tratto dal film "C’era una volta in America") con la voce di Elisabetta Casanova Fuga e l'accompagnamento strumentale della Percoto Canta Band. Oltre che di musica l’evento Percoto Canta Special Edition si è occupato anche di solidarietà, grazie alla collaborazione con AISLA Onlus, associazione italiana che si occupa di aiuto e sostegno alle persone ammalate di questa terribile malattia e alle loro famiglie, presente con un punto dedicato nel foyer del teatro.



La serata è stata organizzata rispettando a pieno le attuali normative in merito di contenimento del Covid-19.Il concorso canoro nazionale Percoto Canta, nato nel 1988 e giunto al suo 33° anno di vita, dà l’arrivederci al suo pubblico e ai suoi artisti e musicisti e rinnova l’appuntamento al 2021, anno in cui c’è l’auspicio di poter ripartire con il format collaudato della manifestazione, che richiama ogni anno decine di voci da tutta Italia.