Percoto Canta, si accendono i riflettori sulla 35esima edizione

Correva il lontano 1988 quando un gruppo di amici dava vita alla prima edizione. Da allora sono passati più di trent'anni e il Festival Percoto Canta è diventato un punto di riferimento per giovani e meno giovani cantanti provenienti da tutta Italia. Ma non solo, perché diversi tra gli artisti che si sono esibiti o si sono affermati in una delle 34 edizioni fin qui svolte sono riusciti ad approdare a competizioni e contest musicali italiani. Basti pensare che la vincitrice del premio Junior della scorsa edizione, Paola Damiani, si è appena classificata al secondo posto alle finali della 13/a edizione di SanRemo Junior.



Ed è con il consueto spirito innovativo che da sempre anima l'associazione organizzatrice che è pronta a partire la 35a edizione di Percoto Canta.



Il bando

È stato pubblicato sul sito www.percotocanta.it il regolamento per l'iscrizione alla prossima edizione che, com'è ormai tradizione, vedrà la sua serata conclusiva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine l'8 ottobre 2022.



Come sempre sono due le fasi che precedono la finale. Le selezioni preliminari per il contest sonoro si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, mentre le semifinali avranno come cornice piazza Capitolo ad Aquileia sabato 23 luglio 2022.Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire all'indirizzo email info@percotocanta.it entro e non oltre il 25 maggio 2022.La manifestazione ha ormai abituato il suo pubblico a una prestigiosa giuria di qualità, composta da grandi nomi del panorama musicale italiano. Negli anni, infatti, si sono alternate personalità di primo piano della musica italiana come Luca Pitteri, Beppe Vessicchio, Remo Anzovino, Lodovica Comello, Giò Di Tonno, Silvia Mezzanotte, Omar Pedrini, Bungaro, Rossana Casale, solo per citarne alcuni.Quest'anno la giuria sarà presieduta da Niccolò Agliardi, cantautore milanese che nel 2020 ha vinto un Golden Globe e una nomination all'Oscar con il brano Io sì (Seen) di Laura Pausini, di cui ha scritto versione italiana a quattro mani proprio con la Pausini, per la colonna sonora del film “La vita davanti a sé”.Se vige ancora il più stretto riserbo sui nomi degli altri giurati che affiancheranno Agliardi, comunque, sono già state confermate le prestigiose collaborazioni con l'Associazione Fonografici Italiani (Afi) e con Nuovo Imaie, L'Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori. Entrambi saranno presenti con un loro autorevole rappresentante all'interno della giuria.Prima della finalissima dell'8 ottobre, come ricordato, i concorrenti dovranno superare sia la selezione preliminare, in cui porteranno in gara due brani, di cui almeno uno in lingua italiana. Tra tutti i partecipanti, solo i primi 24 passeranno poi alla semifinale in cui eseguiranno il brano indicato dalla giuria scelto tra i due presentati alle selezioni preliminari. Da qui usciranno i 12 finalisti che sul palco del Nuovo di Udine si contenderanno, con l'esecuzione di un brano cover e di un inedito, l'ambito super premio da 10 mila euro."Non la sola novità di questa 35/a edizione – anticipa Giuliano Lestuzzi, presidente dell'associazione Percoto Canta –. Per le iscrizioni al concorso, infatti, da quest'anno non sarà più richiesta la quota di iscrizione e, in controtendenza rispetto a quanto accade in molti altri concorsi, abbiamo deciso di abolire le tre categorie, interpreti senior, junior e cantautori, uniformando così allo stesso livello tutti i partecipanti. Un modo – conclude – per incentivare la partecipazione a quanti più artisti possibile".Nel frattempo è stata scelta l'immagine grafica che accompagnerà Percoto Canta 2022. Francesca Guarino, studentessa della 3a Egc dell'Istituto tecnico Marinoni di Udine, ha vinto la borsa di studio di 1000 euro per la realizzazione del bozzetto rappresentativo della 35/a edizione. L’elaborato, incentrato sulla figura di Pier Paolo Pasolini nel centesimo anniversario della nascita, diventerà quindi l’immagine ufficiale e rappresentativa del concorso.