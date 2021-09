Perle Musicali in Villa a Sappada con un concerto vocale al femminile

Arriva per la prima volta a Sappada, uno dei Borghi più Belli d’Italia, la rassegna “Perle Musicali Villa”, che approfitta degli ultimi scorci di programmazione estiva per offrire al pubblico un altro “assaggio” di ciò che sarà la prossima XII edizione, tra breve ufficialmente al via con il programma autunnale dei concerti, promossi dall’Associazione Musica Pura con la direzione artistica di Eddi De Nadai. Un’occasione interessante per spaziare ad un altro contesto storico e turistico, proponendo un programma di particolare suggestione, realizzato grazie alla partnership della Pro Loco di Sappada, sempre con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.



Concerto in chiesa, questa volta, grazie ad un repertorio che attraversa la musica di ispirazione sacra lungo i secoli, dall’alto medioevo bizantino ai grandi compositori ottocenteschi fino ai contemporanei. Sabato 4 settembre alle 21, nella Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, sarà protagonista il gruppo femminile Vocalia Ensemble, di base a Sesto al Reghena e diretto dal soprano Francesca Paola Geretto, con un programma che porta nel titolo il celebre verso del Paradiso di Dante “Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio”.



Intorno alle “Laudi alla Beata Vergine” di Giuseppe Verdi, parte dei suoi “Quattro Pezzi Sacri” e ispirate proprio alla famosa Preghiera di San Bernando alla Madonna, contenuta nel XXXIII Canto del Paradiso, il concerto costruisce un affascinante percorso musicale che inizia dal IX secolo con una preghiera autografa di Kassia da Costantinopoli per proseguire attraverso i secoli fino ai giorni nostri, privilegiando spesso composizioni “al femminile”. La celebre Badessa e mistica Hildegard von Bingen (XII secolo), Fanny Hensel-Mendelssohn, insieme al più celebre fratello Felix Mendelssohn-Bartholdy, Maddalena Casulana, compositrice e musicista del Rinascimento, fino a Eva Ugalde (nata nel 1973 a San Sebastián) costituiscono il fil-rouge della serata, che annovera anche brani di altri autori, tra i quali spiccano, in linea con lo spirito della rassegna che mette compositori di ieri e di oggi “allo specchio”, anche i contemporanei Ramiro Real e Bernardino Zanetti.Il gruppo Vocalia Ensemble, nato nel 2009, vanta un notevole repertorio polifonico, non di rado a cappella, che va dal periodo Rinascimentale a quello Barocco con orchestra da camera, fino a giungere alle composizioni contemporanee eseguite con accompagnamento di pianoforte. La direzione è affidata, fin dalla sua fondazione, al soprano lirico Francesca Paola Geretto, diplomata in canto al Conservatorio di Vicenza, con studi di perfezionamento sotto la guida di Mirella Freni e Mariella Devia.Il concerto di Sappada è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in chiesa, nel rispetto delle normative anti-Covid e con green-pass.