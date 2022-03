Perpetuum Jazzile in concerto a Trieste

Sono l’Orchestra Vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate al mondo, si chiamano Perpetuum Jazzile e si sono fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la reinterpretazione a cappella di “Africa”, la celebre hit dei Toto, che li hanno chiamati a duettare più volte nel corso dei loro tour europei.



Riarrangiano e reinterpretano a modo loro, senza l’ausilio di alcun strumento, i grandi successi pop mondiali: da “Telephone” di Lady Gaga a “Titanium” di David Guetta, passando per gli imperdibili medley degli Abba, dei Bee Gees, ovviamente degli stessi Toto e tanti altri.



Il successo dei Perpetuum Jazzile nasce dalla rete (i loro due canali ufficiali su YouTube contano più di 100 milioni di views) e ben presto è arrivato alle grandi star mondiali: da David Crosby ad Allee Willis, agli attori Jeff Bridges e Harrison Ford, che sono rimasti colpiti e affascinati dai ritmi potenti, le preziose armonie e il sound assolutamente energico e travolgente, che si traducono in fantastiche interpretazioni a cappella di successi pop mondiali, musica jazz e contemporanea, arricchite da effetti e giochi vocali di assoluto livello, in grado di coinvolgere il pubblico a ogni concerto in ogni parte del mondo.



e, a grande richiesta, a più di cinque anni di distanza dall’ultima straordinaria esibizione a Trieste, i Perpetuum Jazzile sono pronti per tornareC’è già molta attesa da parte del pubblico triestino ed è già partita la “caccia” aionline su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito