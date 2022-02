Peter Brown spiega la commedia 'Arsenico e vecchi merletti'

Si terrà giovedì 17 febbraio, alle ore 18 al Café Rossetti a Trieste, la prolusione allo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti” che sarà poi in scena al Politeama Rossetti da sabato 19 febbraio interpretato da Anna Maria Guarnieri e Marilù Prati.



La commedia divertentissima e magistralmente interpretata è opera di Joseph Kesserling e il professor Brown - direttore della British School del Friuli Venezia Giulia e profondo conoscitore della drammaturgia e della letteratura anglosassone - regalerà al pubblico molti approfondimenti sull’autore, la sua scrittura, il testo.



Lo spettacolo che è stato rimandato più volte va in scena da sabato 19 a mercoledì 23febbraio. L’accesso al Caffé Rossetti è libero per i possessori di Super Green Pass con mascherina Ffp2.

Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511 e sul sito www.ilrossetti.it.