Peter Brown spiega la drammaturgia di Mike Bartlett

Il professor Peter Brown giovedì 20 febbraio alle ore 18 terrà un incontro di approfondimento sulla drammaturgia di Mike Bartlett e in particolare sullo spettacolo “Un intervento”, fino a domenica in scena al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e messo in scena per la prima volta in Italia proprio dal CSS di Udine in questa edizione.



L’appuntamento si terrà al Café Rossetti, e come sempre sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



Classe 1980, Bartlett ha uno stile e una poetica molto interessanti e singolari: «Lo spettacolo non risponde infatti appieno alle modalità a cui il pubblico è abituato. E ciò è chiaro – sottolinea il regista Fabrizio Arcuri – fin dalla scarna didascalia che l’autore dedica all’ambientazione: “due attori davanti a un sipario che non si aprirà mai”».

I protagonisti dello spettacolo Gabriele Benedetti e Rita Maffei, che presenzieranno all’iniziativa, recitano il testo nella traduzione di Jacopo Gassmann.