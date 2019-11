Petit Soleil porta 'Il grande dittatore' a teatro

Per la prima delle nuove produzioni della Stagione 2019/20, il Petit Soleil propone un adattamento di un capolavoro della storia del Cinema: Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, in programma al Teatro San Giovanni di Trieste, da venerdì 15 a domenica 17 novembre.



«La guerra era di nuovo nell’aria. I nazisti marciavano già. Come avevamo fatto presto a dimenticare la prima guerra mondiale e i suoi quattro anni di strazianti sofferenze! Ora si stava preparando un’altra guerra, mentre io cercavo di scrivere un copione; ma non facevo progressi. Come potevo dedicarmi ai capricci femminili o pensare ai romantici idilli o ai problemi amorosi quando una maschera grottesca, quella di Adolf Hitler, stava per piombare il mondo nella follia?»

Charlie Chaplin



Il nome del gruppo “Petit Soleil” viene dalle esperienze artistiche del “Theatre du Soleil”. Il nome è stato scelto in onore della settima arte e dei cineasti della luce. Tutto ritorna al cinema: questa volta non c’è una pagina bianca, ma un film. Una vecchia, bellissima trovata portare il cinema a teatro. Si lavorerà molto sulla parodia dell’improvvisazione e senza vergogna per imitazione. Importante è il lavoro sul movimento senza che sia danza e sul grammelot, sul clown e il buffone e con le maschere.