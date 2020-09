PFM canta De André a Palmanova

Un sodalizio musicale memorabile, un concerto storico e un album fra i più celebri della storia musicale italiana. Tutto questo è il progetto PFM canta De André, con la Premiata Forneria Marconi, gruppo progressive rock amato in tutto il mondo, omaggiare la musica e la poesia del compianto Fabrizio De André in un nuovo appuntamento di questo viaggio, che andrà in scena domani, sabato 5 settembre, in Piazza Grande a Palmanova per la rassegna musicale e culturale “Esatte di Stelle”. I biglietti sono ancora in vendita su Ticketone.it e lo saranno anche domani alla biglietteria (situata in Borgo Cividale, così come l’unico ingresso allo spettacolo), dalle 18.30. Porte aperte dalle 20.00 e inizio del concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it



Dopo il quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e dopo oltre vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM - Premiata Forneria Marconi prosegue il viaggio live sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André - Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Fabrizio disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile perché PFM non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio...».



PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.L’ultimo appuntamento della rassegna Estate di Stelle, organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, andrà in scena, con protagonista ildiretto dall’astro nascente della musica classica mondiale Beatrice Venezi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, (info su www.azalea.it), evento inserito nel calendario della 22° edizione del Festival Nei Suoni dei Luoghi. Biglietti in vendita su www.azalea.it .