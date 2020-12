Piano City Pordenone: un concerto di Natale per festeggiare Beethoven

La brillantezza del classicismo austriaco: sarà un viaggio nella musicalità e nelle forme concertistiche della Vienna di fine Settecento il concerto proposto da Piano City Pordenone in omaggio a Beethoven nel 250mo anniversario dalla nascita, il 16 dicembre del 1770, che sarà trasmesso domenica 20 dicembre alle 21 sulle pagine facebook di Piano City Pordenone e del Comune di Pordenone, proprio per celebrare la nascita del genio di Bonn nell’ambito delle iniziative dedicate al Natale del Comune di Pordenone.



Il concerto – eseguito nella sala Capitol di Pordenone – proporrà un programma brillante e cantabile grazie all’interpretazione del pianista tredicenne Filippo Alberto Rosso e dei pianisti Matteo Perlin e Anna Zanforlini di 17 e 18 anni che suoneranno assieme un’opera per pianoforte a quattro mani accompagnati dall’Orchestra dell’Accademia d’Archi Arrigoni con la direzione del maestro Domenico Mason.



Composizione ricca del sapore classicista viennese di fine Settecento, ma già anticipatrice – specialmente nel secondo movimento – della grande forza innovativa della scrittura beethoveniana, verrà proposto il Concerto n.1 op. 15 di Ludwig van Beethoven. A completare il programma sarà un’opera rara, poco frequentata nei programmi concertistici, ovvero il Concerto a quattro mani per pianoforte e orchestra del ceco Leopold Koželuh, il primo concerto scritto per pianoforte a quattro mani e orchestra, composto intorno al 1787, opera che rispecchia in pieno il classicismo viennese. Un’occasione unica per ascoltare, accostate, pagine importanti del repertorio per pianoforte e orchestra.Il concerto è organizzato da Piano City Pordenone con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.L’eredità mozartiana risalta nel primo dei Concerti per pianoforte e orchestra del giovane Beethoven, il Concerto n.1 op. 15 (primo per pubblicazione ma secondo per stesura) con cui il compositore si presentò ufficialmente al pubblico viennese, dopo il suo arrivo nella capitale austriaca. Un concerto contraddistinto da esuberanza e gioiosa vitalità della partitura, che si attiene agli stilemi della forma sonata, in cui Beethoven fa proprio lo stile di Mozart e di Haydn, ma in cui si iniziano a presentare i tratti della sua decisa personalità e della sua «arte nuova» citando Piero Rattalino.Nato a Velvary (Repubblica Ceca), Koželuh fu compositore per il balletto del Teatro nazionale di Praga; giunse a Vienna nel 1778, coevo di Mozart (a cui succedette nel ruolo di Kammer Kappellmeister e compositore di corte) ebbe la capacità di interpretare lo spirito musicale dell’epoca godendo di grande consenso popolare. Prova ne sono le pagine brillanti e di grande leggerezza del Concerto per quattro mani, opera di rara esecuzione nelle sale concertistiche.Piano City Pordenone è il festival dedicato al pianoforte che si è tenuto a giugno a Pordenone, realizzato grazie al fondamentale e generoso sostegno di molti sponsor e sostenitori, Confindustria Alto Adriatico, Ponterosso, Consorzio Pordenone turismo e Confesercenti, Teatro Verdi Pordenone, Ordine degli Architetti di Pordenone, Mobilificio Sangiacomo, Karton, Marcolin Covering, Bcc Pordenonese e Monsile, Salamon Immobiliare, Electrolux, Sina, Reale Mutua, RS, Jesoldolce, Feregotto Elevatori, Ferronato, Banca Generali, Baldissar, Visotto, Mozzon Daniele, Park Hotel Pordenone Best Western, Antiche Trame, Le Troi Chef, Cartimballo, Yamaha, Mp Musica, Visivart, Wasabit, Regìa Comunicazione, Tipolitografia Martin.