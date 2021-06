Piano Fvg, ripartire con la musica

Nuovo appuntamento a Polcenigo con la quarta edizione di “Un Fiume di Note”, la rassegna musicale itinerante che percorre durante l’estate le più suggestive località regionali, curata da Dory Deriu Frasson e Davide Fregona, realizzata con il Comune di Polcenigo sotto l’egida del Distretto Culturale FVG il sostegno della Regione e Fondazione Friuli.



Domenica 13 giugno alle 18.00 in piazza del Plebiscito, una nuova tappa della campagna a favore degli artisti “Ripartire è l’unica speranza”. Un’inedita esibizione organizzata con PianoFVG - promotrice a Sacile dell’omonimo Concorso pianistico - e Mazzini 47 per lanciare un messaggio di speranza: ripartire con la musica.



Protagonista il “pianista fuori posto” - nome d’arte del padovano Paolo Zanarella che da oltre 10 anni con il suo pianoforte a coda raggiunge le piazze, le strade e gli angoli più inediti delle città per regalare ai passanti la magia di un concerto inaspettato. Un pianista talmente “fuori posto” da esibirsi anche in volo sopra Venezia o sospeso su un lago fino a raggiungere i corridoi degli ospedali. Un Fiume di note con PianoFVG ha scelto questo artista quale ideale “ambasciatore” del forte desiderio di ripartenza che tutti viviamo.