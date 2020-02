Piano Soundscapes, caleidoscopio musicale contemporaneo con Lorenzo Meo

Piano Soundscapes è un caleidoscopio di mondi sonori scelti tra i molti e diversi modi di sentire il contemporaneo. Sarà il pianista e compositore Lorenzo Meo a condurre in questa dimensione speciale i partecipanti al prossimo Salotto Musicale del Fvg, in programma sabato 22 febbraio, alle 21, in Villa Aurora a Fagagna (via Diaz, 47). La serata permetterà di “visitare” approcci compositivi diversi, in modo che l’ascoltatore possa sperimentare le migliori sintonie e affinità. Diversi approcci stilistici che coincidono anche con provenienze geografiche differenti dei compositori: Estonia con Jaan Rääts, della cui musica Meo ha all’attivo due incisioni discografiche, Ungheria con una selezione tratta dalla celebre raccolta Játékok di György Kurtág, quindi Italia e Francia, con il virtuosistico pezzo di Gianluca Deserti e l’ultima composizione per pianoforte solista attualmente in catalogo di Tristan Murail.



Lorenzo Meo, concertista internazionale, bolognese d’origine e oggi residente a Zurigo, è un felice ritorno al Salotto Musicale del Fvg: è stato infatti ospite della passata stagione, sviluppata sulla produzione musicale di compositrici contemporanee. Ad accompagnare la sua esibizione, alcune opere d’arte selezionate appositamente per la serata grazie alla collaborazione con Cristina Burelli, titolare della Libreria Martincigh e studiosa d’arte contemporanea. Si tratta di quattro opere dalla serie Atlas_I keep my distance di Puni: artista nata a Trieste, Puni ha esposto in mostre personali e collettive in contesti italiani e europei. I suoi lavori fanno parte di collezioni private in Italia e all’estero. «Vivo a Venezia e in altri luoghi. Uno dei miei preferiti è tra il sonno e il risveglio. Atlas_I keep my distance – afferma l’artista riguardo alle opere in esposizione al Salotto Musicale – è un’eco di quel luogo».Lorenzo Meo si è diplomato in pianoforte al Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna, dove ha studiato con Maria Grazia Noferini Babini, e si è successivamente perfezionato come solista con Boris Bekhterev e Konstantin Bogino. Concertista e compositore, nel 2006 ha conseguito il master in musica da camera all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma con Rocco Filippini.Visto il numero limitato di posti, per partecipare al Salotto Musicale è necessario tesserarsi e prenotarsi, con tre modalità per facilitare tutti: online su coropopmagico.wix.com/salottomusicale, oppure scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o telefonando al 348 8027207 (Laura).Il Salotto Musicale del Fvg è organizzato dall’Associazione Coro POPMagico, con il patrocinio del Comune di Fagagna e con il sostegno di Tonutti Tecniche Grafiche. Sviluppata in piena sostenibilità è resa possibile dalla volontà congiunta di tutti i soci.