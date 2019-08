Piccole crociere musicali con Laguna jazz

Cos’hanno in comune la laguna di Marano e il Delta del Mississippi? Il jazz, che a oltre 100 anni dalla nascita nella città di New Orleans e dintorni, ritorna… vicino all’acqua grazie a una rassegna che sposa talenti locali e navigazione. Laguna Jazz è il titolo dell’iniziativa del Battello Santa Maria: nove serate con concerti all’imbrunire, con cena a bordo.

Dopo il successo dell’anno scorso, il capitano Nico Pavan, maranese doc e grande amante del jazz, ha organizzato un piccolo festival su barca che metterà d’accordo gli amanti di musica, natura e buona cucina. In ciascuna serata si salperà da Marano alle 19 e da Lignano alle 20 con un diverso gruppo a bordo, per navigare accompagnati dalle note, lungo costa, laguna e Riserva naturale Foci dello Stella, prima del rientro a tarda sera.

La partenza giovedì 8 con una serata ‘Masterclass’ dedicata ai tromboni: a esibirsi, diretta da Giuliano Rizzotto, primo trombone dell’orchestra sinfonica LaVerdi di Milano, l’orchestra del festival Ottoni a Nord-Est. Venerdì 9, musiche dal Brasile con l’Ararà Trio, sabato 10 blues con il Naoto Date 4et. Dedicata al jazz anni ’30 la crociera musicale di domenica 11, che avrà come protagonista l’Ultramarine Trio (Daniele D’Agaro al clarinetto, Denis Biason alla chitarra, Luigi Vitale al vibrafono).

Gli altri protagonisti: Trilotico Blues (lunedì 12, con Filippo Orefice, Mauro Costantini e Andrea Pivetta), Dixieland Strumblers Trio (martedì 13, con D’Agaro, Biason e Marzio Tomada), il Cosmo Duo (Gabriele Cancelli e Giorgio Pacorig, mercoledì 14) e, dopo Ferragosto, il Trio Boh di Mirko Cisilino e la super-band Blues in the Pocket.