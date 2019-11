Piccoli palchi presenta 'La prima volta che ho fatto bù'

La rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia ospiterà domenica 24 novembre La prima volta che ho fatto bù, spettacolo di danza prodotto della compagnia Onda Teatro in coproduzione con Zerogrammi dedicato ai bambini dai 3 anni in su.



Ci ricordiamo le nostre prime volte? La memoria trasforma il ricordo? Quando cominciamo a ricordare? E che cosa? E perché? La prima volta che ho fatto bù prova a dipanare la matassa dei ricordi delle prime volte che segnano la vita di tutti noi. Qualche ricordo viene smarrito, qualche ricordo ha una permanenza profonda e segna le nostre scelte, qualche ricordo ha il piacere della gioia, altri sono freddi e duri di dolore: tutti, però, sono fondamentali per crescere e sviluppare il proprio punto di vista sul mondo.

La prima volta che ho fatto bù è un racconto danzato di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone, con la consulenza coreografica Stefano Mazzotta, danzato da Giulia Rabozzi e Ester Fogliano e diretto da Bobo Nigrone. L’appuntamento andrà in scena alle ore 17.00 negli spazi de Lo Studio in via Fabio di Maniago 15 ed è inserito nel cartellone di Paesaggi, la sezione che l’ERT e la compagnia Arearea dedicano alla danza all’interno della più ampia rassegna Piccolipalchi.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto gruppo/famiglia (4 ingressi) 20 euro.



La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale in collaborazione con gli enti locali aderenti, la compagnia Arearea e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 14ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2019/2020 – consultabile al sito www.ertfvg.it – conta complessivamente 21 appuntamenti in 9 comuni della regione.