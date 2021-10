Piccoli Visionari al cinema

La stagione cinematografica è ripartita e il Visionario apre le sue porte ai bambini (e alle famiglie) con un ciclo di film d’animazione dedicato proprio ai Piccoli Visionari. Si comincia domani sabato 23 ottobre con la proiezione del nuovissimo gioiellino Disney Ron – Un amico fuori programma, con protagonisti Barney, impacciato studente delle medie, e Ron, il suo amico robotico imperfetto e mal funzionante... Il film sarà in programma alle ore 15.00, ma dalle ore 14.30 i piccoli spettatori in arrivo saranno accolti da un’amica robotica tutta “valvole e circuiti” e da un essere umano “in carne e ossa”, Filippo Lenisa, professore di robotica presso l’Istituto Bearzi, che mostrerà loro tre piccoli robottini perfettamente funzionanti!



Tutti i bimbi riceveranno dopo il film una gustosa merenda - offerta da Coop Alleanza 3.0 - e un grazioso e vivace album con giochi, elementi da colorare e soprattutto le figurine dei film che fanno parte del ciclo e che verranno consegnate ad ogni proiezione. Chi completerà l’album con tutte le figurine riceverà la medaglia del Piccolo Visionario! Sarà inoltre attivo un servizio gratuito di babysitting per bambini dai 6 ai 14 anni (servizio per massimo 20 bambini, con prenotazione e acquisto del biglietto presso la cassa del cinema Visionario).



Persono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi. Per la famiglia “tipo” (2 adulti + 2 bambini), ad esempio, andare al cinema costerà in totale solo €22 (oppure €20 se in possesso della card IO SONO VISIONARIO). Gli under 12 entrano inoltre sempre in sala a soli €4,50.proseguirà: sullo schermo alle ore 15.00e a seguire un laboratorio di intaglio zucche! Il laboratorio è gratuito ma sarà necessaria la prenotazione (numero massimo 15 bambini a partire dai 6 anni). La prevendita dei biglietti per il film e la prenotazione del laboratorio saranno attivi da lunedì 25 ottobre.I prossimi appuntamenti vedranno sullo schermo(20 novembre), introdotto da Rossella Crescente, responsabile della didattica della Casa delle Farfalle di Bordano;(27 novembre), preceduto dalle letture di Carolina Zanier di Creare Contatto; e(4 dicembre), introdotto da Chiara Carminati con le sue divertenti storie rovesciate!è organizzato in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, Casa delle farfalle di Bordano, Creare Contatto, Istituto Bearzi e La Birba. Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Green Pass – non richiesto ai minori di 12 anni - e per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2), per i bambini dai 6 anni in su.