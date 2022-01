Piccoli Visionari conclude il periodo delle feste con un tocco di magia

L'appuntamento con Piccoli Visionari torna sabato 8 gennaio alle ore 15.00 con la proiezione de La Befana vien di notte 2 – Le origini, film che porterà in piccoli spettatori alla scoperta delle origini del mito! A seguire un laboratorio artistico a cura di Creare Contatto di Carolina Zanier.



Il laboratorio è pensato per un massimo di 10 bambini dai 6 anni in su (durata: 60 minuti; costo: 5 euro). L’incontro inizierà al buio, raggruppati attorno ad un “fuoco”, per scoprire come il carbone, che secondo la leggenda la Befana fa trovare nella calza, nasca proprio dal Fuoco, dal legno bruciato. Questo elemento naturale diventerà il protagonista delle nostre esplorazioni grafiche ed espressive, attraverso la sperimentazione di diverse tecniche artistiche. Un’occasione speciale per far tesoro di ciò che la Natura offre e per imparare che la Bellezza si trova a volte in luoghi inaspettati.



La Befana vien di notte 2 – Le origini, con un’inedita e simpatica Monica Bellucci racconta le disavventure di Paola, una ragazzina sempre a caccia di guai, che si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis. L’intervento della dolce e potentissima Dolores, salva Paola. Tra un magico apprendistato, inseguimenti e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale… Che la leggenda abbia inizio!Per la proiezione sono valide le tariffe Family Combo. Le prevendite dei biglietti per la proiezione e per il laboratorio sono già attive online e presso la cassa del cinema.è organizzato in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, Banca di Udine, Creare Contatto e La Birba. Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.