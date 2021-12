Piccoli Visionari presenta 'Versi perversi'

Continua al Visionario l’appuntamento dedicato a tutti i bambini (e alle famiglie): domani sabato 4 dicembre alla ore 15.00 sotto il segno del progetto Piccoli Visionari, arriva Versi Perversi, film d’animazione tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl illustrato da Quentin Blake.



I due episodi di cui si compone Versi perversi presentano celebri personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i sette nani, Jack e il fagiolo magico, Cenerentola e I tre porcellini) alle prese con colpi di scena inaspettati, che ribaltano le loro storie per crearne di nuove. Biancaneve riuscirà ad essere più furba della sua matrigna? La casa di mattoni sarà abbastanza resistente per proteggere i porcellini? Jack riuscirà a trovare il suo tesoro? Chi sposerà Cenerentola? Nulla di strano quindi se a narrare le vicende "realmente accadute" sia l’acerrimo nemico di Cappuccetto Rosso, un lupo dalla voce profonda e cavernosa. E prima della proiezione, ispirandosi ad altri scrittori, Chiara Carminati ci racconterà le sue divertenti storie rovesciate!



Al termine della proiezione tutti i bimbi riceveranno una gustosa merenda - offerta da Coop Alleanza 3.0 - e un album con giochi, elementi da colorare e le figurine dei film del ciclo. Sarà inoltre attivo un servizio gratuito di babysitting per bambini dai 6 ai 14 anni (servizio per massimo 20 bambini, con prenotazione e acquisto del biglietto presso la cassa del cinema Visionario). Per lo spettacolo di Versi Perversi sono valide le vantaggiose “Family Combo”, mentre gli under 12 entrano inoltre sempre in sala a soli €4,50.Piccoli Visionari prosegue sabato 11 dicembre con l’anteprima di Sing 2, coloratissima commedia musicale d'animazione, sequel dell'omonimo film di successo. Ritroveremo sul grande schermo il koala Buster Moon e la sua squadra alle prese con un nuovo, strabiliante spettacolo. Sarà anche l’occasione per una festa natalizia con un albero addobbato, una cassetta per le lettere a Babbo Natale, la performance de “La giraffa con gli occhiali” e la cioccolata calda per tutti i bambini!Piccoli Visionari è organizzato in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, Banca di Udine, Casa delle farfalle di Bordano, Creare Contatto, Istituto Bearzi, La Birba. Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Super Green Pass – non richiesto ai minori di 12 anni - e per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2), per i bambini dai 6 anni in su.