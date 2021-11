Piccoli Visionari presenta la favola ambientalista 'Ainbo - Spirito dell'Amazzonia'

Terzo appuntamento, al Visionario, dedicato a tutti i bambini (e alle famiglie): sabato 20 novembre alle 15.00, sotto il segno del progetto Piccoli Visionari, ecco Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, straordinaria favola ambientalista diretta da Jose Zelata, nativo della regione amazzonica peruviana. Una preziosa metafora, ovviamente a misura di bambino, dei danni che l’uomo infligge alla natura…



I temi di Ainbo saranno illustrati da Rossella Crescente, responsabile didattica della Casa delle Farfalle di Bordano, mentre al termine della proiezione i bimbi riceveranno una gustosa merenda (offerta da Coop Alleanza 3.0) e un vivace album con giochi, elementi da colorare e, ovviamente, le figurine dei film! Sarà inoltre attivo un servizio gratuito di babysitting per bambini dai 6 ai 14 anni (servizio per massimo 20 bambini, con prenotazione e acquisto del biglietto presso la cassa del cinema).



Piccoli Visionari proseguirà con Encanto (27 novembre), preceduto dalle letture di Carolina Zanier di Creare Contatto, e Versi perversi (4 dicembre), introdotto da Chiara Carminati con le sue divertenti storie rovesciate.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata del Visionario consultare il sito www.visionario.movie. Per accedere al cinema è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).