Piccolipalchi, 'Chi ha paura di denti di ferro?' a Tolmezzo

Domenica 5 dicembre, al Teatro Candoni di Tolmezzo, il secondo appuntamento con “PiccoliPalchi”, la rassegna teatrale per famiglie. In programma, alle 17.00, lo spettacolo Chi ha paura di denti di ferro?, teatro d’attore, pupazzi e oggetti per bambini dai 3 anni.



PiccoliPalchi, rassegna organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, si svolge in vari comuni della Regione ed è giunta quest’anno alla quindicesima edizione.



Lo spettacolo, il secondo dei tre previsti a Tolmezzo, inizierà alle 17.00 e sarà a numero chiuso con prenotazione obbligatoria utilizzando, a scelta, uno dei seguenti contatti:

- Teatro Candoni 0433 41659

- Palazzo Frisacco 0433 41247

- candonifrisacco@gmail.com

- prenotazioni@ertfvg.it



Sarà possibile acquistare il singolo biglietto a 6,00 euro oppure il pacchetto famiglia (4 ingressi) a 20,00 euro. È prevista inoltre una riduzione per abbonati e convenzioni ERT e l’ingresso è gratuito per i possessori di tessera SocietaTeS dell’ERT.



Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili nei siti internet www.comune.tolmezzo.ud.it e www.ertfvg.it oppure contattando l’Ufficio Cultura ai numeri 0433 487 978/961.