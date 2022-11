Piccolipalchi approda a Codroipo

Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno della Fondazione Friuli, approda a Codroipo con tre appuntamenti dedicati ai bambini dei nidi d’infanzia.

Anche in questa edizione gli appuntamenti per i piccolissimi saranno ospitati dal Centro Culturale Polifunzionale Ottagono di via Marinelli, spazio in grado di accogliere questo tipo di performance che coinvolgono attivamente i bambini. Tutti gli appuntamenti prevedono doppia replica, alle 16 e alle 17.30. Per la peculiarità degli spettacoli i posti a disposizione sono limitati ed è perciò indispensabile la prenotazione allo 0432/224246 o prenotazioni@ertfvg.it.

Si comincia domenica 20 novembre con Serena Marossi e L’arcobaleno di Bianca, spettacolo di danza della compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica dedicato ai bambini dai 2 anni in su. Attraverso quattro quadri dedicati ai colori fondamentali, la protagonista Bianca gioca con le emozioni e le loro infinite sfumature.

Per i bambini dai 12 mesi, domenica 11 dicembre andrà in scena Nina e il mare, spettacolo multisensoriale con Giulietta De Bernardi e Francesca Cecala della compagnia Scarlattine Teatro. Nina e il mare è una delicata fiaba senza parole, fatta di suoni, immaginazione, stupore e scoperta. Un viaggio per mare, attraverso i suoi suoni e le sue incantate melodie.

Terzo e ultimo appuntamento domenica 15 gennaio con Oltre qui, spettacolo di teatro d’attore con oggetti della compagnia La Piccionaia dedicato ai bambini dai 12 mesi. In scena Aurora Candelli che attraverso diversi giochi esplorerà il mondo delle emozioni e il loro continuo dis-equilibrio dentro e fuori di noi.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro.

Giunta alla 16esima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia. Per conoscere l’intero cartellone della rassegna Piccolipalchi 22.23 e per un approfondimento sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.