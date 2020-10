Piccolipalchi, due concerti a Moruzzo e Tolmezzo

Una domenica musicale per bambini e bambine a Moruzzo e Tolmezzo. La rassegna per famiglie del circuito ERT Piccolipalchi propone, infatti, ben due concerti per un pubblico dai 4 anni in su: alle ore 16.00 al Museo di Spazi Brazzà di Moruzzo e alle 17.00 al Teatro Candoni di Tolmezzo. In scena due ensemble regionali che proporranno un repertorio capace di ammaliare e affascinare grandi e piccini: il Rainbow of Magic Harps diretto da Ester Pavlic a Moruzzo e i musicisti legati dalla collaborazione tra Slovensko Stalno Glebalisce/Teatro stabile sloveno e Glasbena matica diretti dal maestro Igor Zobin a Tolmezzo.

Entrambi i concerti, immaginati e realizzati “su misura” per i più piccoli, si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid-19. L’atmosfera già suggestiva del Castello di Brazzà a Moruzzo (all’interno dei musei di Spazio Brazzà) verrà resa ancor più magica dal concerto dell’ensemble Rainbow of Magic Harps, domenica 18 ottobre alle ore 16.00. Il gruppo composto da sette arpe dirette dalla maestra Ester Pavlic condurrà i giovani e giovanissimi spettatori in un viaggio musicale che spazia dalle danze sudamericane fino alle arie popolari irlandesi e a celebri colonne sonore.



Al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo, invece, in scena lo spettacolo Un favoloso mondo musicale, ispirato a Il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, celebre e amatissima suite che per molti bambini rappresenta il primo contatto con la musica. Lirisimo e suggestione si alternano a momenti umoristici in questa pièce formata da 14 ritratti di animali: un leone, galline, tartarughe, un elefante, canguri, pesci, asini, il celebre cigno, ma anche i più insoliti fossili e addirittura i pianisti. Sul palco del Candoni alle ore 17.00 di domenica i musicisti saranno diretti dal Maestro Igor Zobin, mentre a narrare la vicenda sarà Nikla Petruška Panizon su testo di Jana Drassich.Tutti gli spettacoli sono a numero chiuso, perciò la prenotazione è fortemente consigliata. Per informazioni, prenotazioni e biglietti si può contattare l’ERT FVG al numero 0432 224211 oppure via email scrivendo a prenotazioni@ertfvg.it. La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli enti locali aderenti e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 15ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Maggiori informazioni e i prossimi appuntamenti sono disponibili anche nella sezione dedicata a Piccolipalchi del sito www.ertfvg.it.