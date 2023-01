Piccolipalchi fa tappa a Latisana

"Una bolla di sapone è la cosa più bella, e la più elegante, che ci sia in natura – sosteneva Mark Twain – Mi chiedo quanto dovrebbe costare una bolla di sapone se al mondo ne esistesse soltanto una". Fortunatamente ce ne saranno molte, moltissime, sabato 28 gennaio al Teatro Odeon di Latisana, che ospiterà l’artista Alekos Ottaviucci con il suo Rime insaponate.

L’appuntamento, con inizio alle 17, è curato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia nell’ambito della rassegna Piccolipalchi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno della Fondazione Friuli.

Uno spettacolo per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale per mescolare parole in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un’affabulazione che fa sognare mostrando come divertimento, levità e poesia possano convivere. Rime insaponate è un’esperienza coinvolgente dedicata non solo al pubblico di bambini e famiglie ma ai sognatori di ogni età.

Marchigiano, Alekos Ottaviucci, cambia vita a 19 anni, lascia l’università e parte per un viaggio zaino in spalla. Da autodidatta e grazie all’aiuto di altri artisti di strada, ha elaborato formule e tecniche per creare le “sue” bolle di sapone. Con una missione: “rubare gli occhi agli schermi, le orecchie agli auricolari, l’attenzione alle preoccupazioni e il cuore alla tristezza”. Dei bambini ma soprattutto degli adulti, che forse ne hanno ancora più bisogno.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Teatro Odeon ai numeri 0431 59288/3249079773 oppure l’ERT allo 0432 224246, prenotazioni@ertfvg.it.

Giunta alla 16esima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia. Per conoscere l’intero cartellone della rassegna Piccolipalchi 22.23 e per un approfondimento sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.