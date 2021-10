Piccolipalchi, il diritto all'arte anche per i bambini

Ripartenza è la parola chiave per il mondo dello spettacolo dal vivo anche per il teatro dedicato ai bambini, che riapre i sipari con la rassegna per famiglie Piccolipalchi, organizzata dall’Ente Regionale Teatrale Fvg e sostenuta dalla Fondazione Friuli. Le curatrici della 15a edizione, Silvia Colle e Lucia Vinzi, hanno allestito un programma di dieci appuntamenti con alcune delle migliori produzioni italiane di teatro ragazzi. Una conferma del ruolo di di servizio al territorio del festival, che in questo difficile momento storico è uno strumento prezioso per promuovere il diritto all’arte e alla cultura dei bambini e dei ragazzi.

Il festival parte sabato 30 dal Teatro Odeon di Latisana con il Cappuccetto Rosso dei fiorentini Zaches Teatro, per bambini dai 5 anni. A Latisana la rassegna tornerà il 29 gennaio con Pulcetta dal naso rosso, di e con Valentino Dragano per la compagnia Kosmocomico di Milano. Il 7 novembre Piccolipalchi farà tappa al ‘Verdi’ di Muggia con Cuore di Claudio Milani, autore e attore premiato due volte con l’Eolo Award (nel 2018 e nel 2012). Il 28, il ‘Verdi’ ospiterà Naso d’argento, spettacolo per i bambini dai 3 anni coprodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole. Tolmezzo accoglierà la rassegna il 14 novembre per il primo dei tre appuntamenti in programma al Teatro Candoni, con Bruno Cappagli - una delle anime della storica compagnia di teatro ragazzi La Baracca di Bologna - e il suo spettacolo di narrazione Con viva voce. Peculiarità della rassegna Piccolipalchi è quella di proporre spettacoli anche per i bambini dei nidi d’infanzia, quelli della fascia da 0 ai 3 anni, ospitati dal Centro Culturale Polifunzionale Ottagono di Codroipo a cominciare dal 21 novembre, con doppie rappresentazioni.