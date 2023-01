Piccolipalchi in scena a Tolmezzo e a Muggia

Doppio appuntamento, domenica 22 gennaio, con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le amministrazioni locali e con il sostegno della Fondazione Friuli.

Il Teatro Candoni di Tolmezzo ospiterà alle 17 Claudio Milani, attore e autore per due volte vincitore del premio Eolo Award, con la sua ultima creazione, Cuore. Dedicato ai bambini dai 4 anni in su, lo spettacolo parla delle emozioni e del loro governo attraverso la storia della piccola Nina che per riportare l’armonia nel bosco si troverà alle prese con la Strega e l’Orco.

Dalle montagne della Carnia, Piccolipalchi scenderà poi fino al mare di Muggia per portare in scena al Teatro Verdi lo spettacolo Jack e il fagiolo magico della compagnia pugliese La luna nel letto. Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure grazie all’istinto, la fiducia nella vita e l’intelligenza. Una storia emblematica che un’attrice, burattinaia e macchinista come Maria Pascale restituisce al pubblico dei piccolissimi attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una piccola ma stupefacente macchina scenica. Lo spettacolo, con inizio sempre alle ore 17, è rivolto a bambini dai 3 anni in su.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’Ert allo 0432 224246 oppure prenotazioni@ertfvg.it. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Giunta alla 16esima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia.

Per conoscere l’intero cartellone della rassegna Piccolipalchi 22.23 e per un approfondimento sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.