Piccolipalchi presenta 'Casca il mondo casca la terra' e 'Neverland'

Doppio appuntamento, domenica 15 dicembre, con la rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Alle 16.30 il Teatro Candoni di Tolmezzo ospiterà la compagnia torinese Oltreilponte Teatro con Casca il mondo casca la terra, spettacolo dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Tra musica e parole, Beppe Rizzo racconterà le avventure di due bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. Una favola in forma di ballata musicale, con tante canzoni originali eseguite dal vivo che vedranno la partecipazione del pubblico di grandi e piccoli.

Alle 17, invece, negli spazi de Lo Studio di Udine in via Fabio di Maniago 15 andrà in scena Neverland, spettacolo per i bambini dai 5 anni in su prodotto da Versiliadanza ed Elsinor - Teatro Stabile d'Innovazione. Un’opera di poetico impatto visivo che ha per interpreti Leonardo Diana e Valentina Sechi impegnati a raccontare le avventure di Peter Pan soltanto attraverso le immagini, la musica, il corpo e la danza. L’appuntamento è inserito nel cartellone di Paesaggi, la sezione che ERT ed Arearea dedicano alla danza all’interno della più ampia rassegna Piccolipalchi.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto gruppo/famiglia (4 ingressi) 20 euro.



La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale in collaborazione con gli enti locali aderenti, la compagnia Arearea e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 14ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2019/2020 – consultabile al sito www.ertfvg.it – conta complessivamente 21 appuntamenti in 9 comuni della regione.