Piccolipalchi presenta 'Gira gira. Danza la vita'

Nell’ambito della rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno della Fondazione Friuli, domenica 5 dicembre il Centro Culturale Polifunzionale Ottagono di via Marinelli a Codroipo ospiterà una doppia replica – alle 16 e alle 17.30 – dello spettacolo Gira gira. Danza la vita. Ideato e coreografato da Maria Ellero (che ne firma anche la regia) e Virginia Spallarossa, lo spettacolo parla di nascita, origine e creazione attraverso la danza ed è dedicato ai bambini dai 12 mesi in su. Lo spazio scenico all’interno del quale agisce Vittoria Franchina è un cerchio bianco con tanti sacchetti il cui contenuto, soltanto alla fine, sarà svelato dai bambini. Le musiche originali sono di Sergio Altamura mentre i costumi e gli oggetti di scena sono stati realizzati da Mirella Salvischiani.



La rassegna Piccolipalchi tornerà a Codroipo domenica 16 gennaio con Chiaro di Terra, spettacolo della compagnia TAM Teatromusica di Padova dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Ideato da Laurent Dupont, lo spettacolo vede in scena Flavia Bussolotto impegnata nella creazione di un giardino in miniatura: un atto d’amore che attraverso la voce e i gesti del teatro punta a sensibilizzare bambini e adulti alla cura e al rispetto per la Natura.



La prenotazione è obbligatoria contattando l’ERT allo 0432 224214 oppure scrivendo a prenotazioni@ertfvg.it. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Ingresso gratuito per i possessori della tessera SocietaTeS dell’ERT. Per maggiori approfondimenti visitare il sito www.ertfvg.it.