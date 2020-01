Piccolipalchi presenta 'Pinochhio Pinochio'

Tre appuntamenti nel weekend per la rassegna teatrale per famiglie Piccolipalchi curata dal Circuito ERT. Due gli spettacoli in scena: Pinochhio Pinochio sarà sabato 18 gennaio alle 17 al Teatro Odeon di Latisana e domenica 19 gennaio alle 16.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo; domenica 19 gennaio, a Udine, la compagnia Arearea ospiterà alle ore 17 nella propria sede de Lo Studio lo spettacolo di danza Il Cenacolo.



La compagnia Città Murata arriva da Como per portare a Latisana e Tolmezzo Pinocchio Pinochio, uno spettacolo di musica, teatro popolare e “narr-Azione” per un pubblico, così lo presenta la compagnia stessa, “dai 4 ai 99 anni”. Lo spettacolo è una curiosa versione del celeberrimo libro di Collodi in cui cinque attori e un musicista raccontano la storia in un gioco teatrale fatto di invenzioni imprevedibili, azioni incalzanti e coralità di voci e corpi.



La compagnia udinese di danza Arearea ospiterà domenica lo spettacolo Il Cenacolo, omaggio all’affresco di Leonardo e alla sua storia del tradimento annunciato. Lo spettacolo, pensato per bambini dagli 8 anni in su, parte proprio dalla rappresentazione dell’opera per intavolare un dialogo tra il corpo, le forme, le immagini della storia dell’arte e i suoni. L’appuntamento è inserito nel cartellone di Paesaggi, la sezione di Piccolipalchi che ERT ed Arearea dedicano alla danza.



Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto gruppo/famiglia (4 ingressi) 20 euro.



La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale in collaborazione con gli enti locali aderenti, la compagnia Arearea e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 14ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2019/2020 – consultabile al sito www.ertfvg.it – conta complessivamente 21 appuntamenti in 9 comuni della regione.