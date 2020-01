Piccolipalchi, week end ricco di spettacoli per i più piccoli

Due appuntamenti nel fine settimana con la rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Sabato 25 gennaio (ore 17) al Teatro Giuseppe Verdi di Muggia la compagnia leccese Principio Attivo Teatro presenterà Hanà e Momò, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni in su. Liberamente ispirato dall’opera Favola d’amore di Hermann Hesse, lo spettacolo parla del valore dell’incontro e dello scambio. Hanà e Momò in lingua giapponese significa infatti fiore e pesca: come il fiore diviene frutto e questo contiene in sé i semi indispensabili alla nascita di nuovi germogli, anche le due protagoniste, ciascuna nella propria diversità, daranno vita ad un gioco nel quale avranno bisogno l’una dell’altra.



Domenica 26 gennaio (ore 17) il Castello di Colloredo di Monte Albano ospiterà il concerto Music is my Mistress Small Ensemble presentato dall’omonima orchestra che accompagnerà bambini e adulti in un viaggio nella musica di Duke Ellington. L’ensemble è composto da sette musicisti – Didier Ortolan (clarinetto, sax tenore e soprano, flauto), Francesco Minutello (tromba, flicorno, trombone a pistoni), Sebastiano Frattini (violino), Matteo Sgobino (voce e chitarra), Francesco De Luisa (pianoforte), Alessandro Turchet (contrabbasso), Emanuel Donadelli (batteria e percussioni) – che metteranno in luce le diverse sonorità dei vari strumenti attraverso brani composti tra gli anni Venti e gli anni Sessanta.