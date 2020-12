Piccolo Festival dell’Animazione, le potenzialità del 3D

Mercoledì 16 dicembre si terrà, per la prima volta in modalità virtuale, una masterclass organizzata dal Piccolo Festival dell’Animazione e ideata per le scuole incentrata sulle potenzialità del 3D.

Tre i nomi dell’animazione che nell’arco delle due ore illustreranno l’argomento: Marino Guarnieri, regista, animatore, e illustratore, Igor Imhoff, docente di Effetti speciali e VR al Master di I livello of Fine arts in filmmaking presso l’Università Ca Foscari di Venezia e Mauro Carraro, regista e vincitore di numerosi premi grazie alle sue animazioni. Oltre duecento gli studenti iscritti tra quelli dell’Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione di Brugnera, coordinati dalla prof.ssa Marta Louvier, del Liceo Artistico Galvani di Cordenons e del Liceo Artstico Sello di Udine, per questa iniziativa del PFA, coadiuvata da Giovanni Sgro e realizzata in collaborazione con Cinemazero. Gli autori mostreranno i loro diversi approcci personali attraverso esempi dei loro lavori e gli utilizzi di questa straordinaria tecnica, descrivendone i vantaggi e le problematiche di produzione, passando dagli storyboard all’animazione fino a ambienti più sperimentali come quello del Video Mapping e del visitatore/performer nell’ambito degli spazi virtuali.