Piccolo Festival dell'Animazione, ospiti Michele Riondino e Chris Robinson

Venerdì 26 novembre il Piccolo Festival dell'Animazione si apre alle 14 all'Auditorium di San Vito al Tagliamento con la proiezione della sezione Panorama che offre una panoramica, appunto, sul mondo dell’animazione dell'ultimo anno. Si prosegue alle 15 al PFA HUB per un Meeting con alcuni autori in gara tra cui Giacomo Laser, Daniele Puppi, Raffaello De Pol e Giulio Federico. Special guest l’attore e direttore artistico del Cinzella Festival Michele Riondino.



Michele Riondino, è stato chiamato insieme a Pierre Bourrigault ed il giovane artista tunisino Ahmed Ben Nessib, dal PFA a giudicare le sezioni, scelte non a caso, Visual&Music, dove è forte il legame tra immagine e musica, e Green Animation, a tema ecologico.



Il Piccolo Festival dell'Animazione è infatti gemellato con il suo Cinzella Festival di Grottaglie (Taranto) che propone un connubio tra musica e cinema, fra proiezioni e concerti, con uno scopo ben preciso. Il Cinzella Festival, e il nuovo Spazioporto, un Cineporto di 500mq a Taranto, sono infatti nate da una sua idea e vogliono rappresentare un'alternativa alla città anche in termini di posti di lavoro per "combattere" l'ILVA di Taranto, l'acciaieria che ha le spalle una lunga storia di inquinamento e morti.



Poi al via le proiezioni pomeridiane in Auditorium dalle 16 con la seconda compilation di Opere Prime e la prima di Green Animation, la nuova sezione di quest'anno che vede corti animati a tema ambientale ed ecologico.E alle 17 incontro con un ospite davvero d'eccezione al PFA HUB: Chris Robinson che parlerà di tematiche attuali e umorismo surreale nell'Animazione contemporanea, passando per l'animazione di Jacques Drouin, recentemente scomparso. Chris Robinson è uno scrittore e autore canadese. È il direttore artistico dell’Ottawa International Animation Festival (OIAF) e una figura ben nota nel mondo del cinema d’animazione. Di recente ha ricevuto il premio per il contributo eccezionale agli studi sull’animazione dal World Festival of Animation Film – Animafest Zagreb. Robinson è stato definito “uno degli esperti stilisticamente più originali e più provocatori della storia dell’animazione. Attualmente, Robinson sta lavorando con l’artista tedesco Andreas Hykade su “My Balls Are Killing Me”, una graphic novel sulla sua esperienza con il cancro. Sta anche collaborando con Theodore Ushev in un film d’azione dal vivo “Drivin” dell'Ottawa Festival.Infine alle 21 seconda compilation per la Main Competition che fra gli altri propone "Ba" di Svetlana Filippova originaria del Kazakistan con questa coproduzione francorussa, vincitrice all’International Film Festival di Edimburgo e di Russia nel 2021, "Metterò la zizzania nelle vostre case" di Michele Bernardi e "MVI 6743" di Giacomo Laser & Gioacchino Turù.