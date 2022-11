Piccolo Festival dell'Animazione tra San Vito e Portogruaro

Venerdì 18 novembre il Piccolo Festival dell'animazione si sdoppia e tocca San Vito al Tagliamento e la vicina Portogruaro. Alle 11 nella Sala Consiliare di Portogruaro si terrà l'incontro con alcuni autori ospiti del festival: Beatrice Pucci, Michele Bernardi, Roberto Paganelli e Mauro Carraro.

A seguire alle 12 alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Ai Molini” di Portogruaro si terrà una visita guidata all’esposizione "15+1" dedicata al mondo autoriale dei cortometraggi di animazione realizzata dall'Associazione Porto dei Benandanti in collaborazione con l’Associazione Viva Comix di Pordenone, nell’ambito della 15^ edizione del Piccolo Festival dell’Animazione.

Qui 15 autori esibiscono la loro più recente produzione filmografica con materiali didascalici tratti principalmente dal libro/dvd “Animazioni 6” curato da Paola Bristot assieme ad Andrea Martignoni e Roberto Paganelli (edizioni Viva Comix e Ottomani). Si tratta di Michele Bernardi, Lucia Bulgheroni, Mauro Carraro, Roberto Catani, Michelangelo Fornaro, Vincenzo Gioanola, Igor Imhoff, Lorenzo Latrofa, Manfredo Manfredi, Andrea Martignoni con Maria Steinmetz, Massimo Ottoni, Beatrice Pucci, Francesco Rosso, Donato Sansone, Martina Scarpelli.

Sono autori con esperienze maturate in vari ambiti e dalle diversificate tecniche espressive, dall’analogico al digitale, dal disegno a mano al rotoscopio e alla stop-motion e, oltre alla visione dei cortometraggi e delle note biografiche, si potrà saggiare alcuni momenti della loro produzione, attraverso disegni originali, puppets e frames di studio. Nel secondo mulino si trovano inoltre la documentazione di un progetto collettivo di notevole importanza “Re-cycling”, in cui 10 autori internazionali si sono confrontati con la tecnica tradizionale del disegno direttamente su pellicola, coordinati dalla direzione artistica di Paola Bristot.

Alle 14.30 si torna nell'Auditorium di San Vito al Tagliamento con la sezione Anima Young, i corti realizzati dagli allievi di Accademie e Istituti d’Arte nazionali e internazionali, tra cui l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, l’Estonian Academy of Arts, Budapest Metropolitan University e la vicina University of Nova Gorica School of Arts, mentre alle 18 sarà proiettata la sezione Visual &Music, la sezione con le animazioni dove è forte il legame tra immagine e musica con ben 18 titoli. A seguire presentazioni e dialogo insieme agli ospiti illustratori: Filippo Ravaglioli, Alessandro Baronciani, Claudio Tacchi, Elisa Fabris (Elisetta).

Alle 21 sarà la volta delle proiezioni della seconda tranche di film della Main Competition.Nello spazio PFA HUB invece tra le 16 e le 18 iscrizioni aperte per il laboratorio di Miloš Tomic, uno degli ospiti internazionali del festival eclettico animatore serbo che ha girato oltre 60 cortometraggi proiettati in numerosi festival e ha rappresentato la Serbia alla Biennale di Venezia nel 2013, destinato a un pubblico di autori, studenti di arte e cinema e appassionati di animazione. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria apiccolofestivalanimazione@gmail.com (15 posti disponibili) e via alla musica dalle 23 con il dj set di Eva Poles dei Prozac+.

https://www.piccolofestivalanimazione.it