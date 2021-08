PicNic kilometrozero con Frankie Hi-Nrg Mc a La Genzianella

Domenica 22 agosto, dalle 10.30 al calar del sole, a La Genzianella - Piancavallo (Pn) è in programma un Picnic kilometrozero con Frankie Hi-Nrg.

Prodotti del territorio, chioschi, artisti locali, workshop, musica e divertimento.... il tutto in sicurezza e all'aria aperta nella splendida cornice della baita Genzianella, a Piancavallo, nell'area verde delle piste da sci invernali



Frankie hi-nrg mc si propone in una performance di tipo “Live Showcase” nella quale, accompagnato dal suo DJ, ripropone i suoi grandi successi: “Quelli che benpensano”, “Fight da faida”, “Pedala” e tanti altri.



Insieme a lui Dj Tommy De Sica. L'evento è a ingresso gratuito e per accedervi non sarà necessario il Green Pass poiché interamente all'aperto. Vivamente consigliata la prenotazione del cestino picnic chiamando il numero +39 339 69 44 231. Saranno presenti numerosi chioschi food dove poter mangiare durante tutto il giorno (senza prenotazione).



Cos'è kilometrozero?

Il progetto kilometrozero nasce per valorizzare il territorio. La nostra mission è promuovere il turismo di prossimità, alla riscoperta del patrimonio spesso dimenticato delle nostre terre. Iniziative ed esperienze in connessione con la natura: non è necessario andare lontano per emozionarsi. Da qui è partita l’idea di un evento che sia allo stesso tempo un’occasione per stare all’aria aperta in spensieratezza ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio, promuovendo un turismo locale, più consapevole, ma soprattutto volto a coinvolgere e valorizzare il patrimonio delle piccole realtà artigiane e imprenditoriali. Consapevoli anche della necessità di oggi di dover rispettare le norme di distanziamento sociale riteniamo che la nostra montagna, i nostri parchi e le aree verdi siano le situazioni ideali per poter permettere lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza.Senza dubbio il “cestino” è il cuore del progetto. Oltre ad essere l’oggetto di consumo, immaginiamo che possa avere anche un significato simbolico: la riscoperta della semplicità e delle piccole cose che prima venivano date per scontate, la riscoperta di noi. Per questo abbiamo studiato una proposta di prodotti tipici del territorio, dando preferenza a prodotti artigianali, biologici e km0. La nostra scelta è stata dettata dalla volontà di rinforzare il legame con le nostre terre, oltre che dalla possibilità di coinvolgere e promuovere le piccole medie imprese locali.Non solo un momento di svago e di aggregazione, ma un’iniziativa che riavvicini le persone al territorio - l'obiettivo degli organizzatori -, con l’obbiettivo di creare una rete di imprese locali che collaborino alla sua realizzazione e promozione. In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo siamo convinti che la collaborazione e l’inclusione siano i valori fondamentali da cui ripartire. L’unione fa la forza.