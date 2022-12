Pier Paolo Suite al Teatro Luigi Bon

Giovedì 8 dicembre alle 17 al Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco sarà l’occasione per vedere lo spettacolo Pier Paolo Suite. L’idea dello spettacolo è di Glauco Venier, musicista corregionale di fama internazionale che esordisce come musicista nella classica e nel rock. Dopo il diploma in conservatorio studia in America ed inizia la sua intensa carriera artistica. Ha collaborato con alcuni dei più importanti esponenti del jazz mondiale.

Pier Paolo Suite, dal debutto avvenuto a Mittelfest lo scorso luglio, ha solcato con successo i principali teatri delle quattro provincie del Friuli Venezia Giulia. Per quest’ultima rappresentazione del 2022, realizzata in collaborazione con il Teatri Stabil Furlan, Glauco Venier, che sarà anche in scena al pianoforte, trasformerà in evocazione sonora alcune liriche friulane di Pier Paolo Pasolini, Federico Tavan, Amedeo Giacomini e Novella Cantarutti, ad accompagnarlo la voce di Alba Nacinovich. Su queste composizioni le danzatrici della Compagnia Arearea, Anna Savanelli, Karin Candido, Margherita Costantini, daranno vita ad una coreografia di danza contemporanea - firmata da Roberto Cocconi - e la danza si intreccerà alle parole dei poeti.

Lo spettacolo è una produzione realizzata dalla Fondazione Luigi Bon e dall’Associazione Culturale Arearea, reso possibile grazie all’Avviso Pasolini emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della ricorrenza del 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

L’orario di facile accesso per tutti e l’ingresso gratuito vogliono incentivare il più possibile il ritorno del pubblico in teatro.

La stagione del Teatro Luigi Bon, è sostenuta dalla Regione e dal Ministero della Cultura oltre che da diversi comuni, dalla Fondazione Friuli e da diversi sostenitori privati.

Info: www.fondazionebon.com - biglietteria@fondazionebon.com - tel 0432543049 (lun -ven dalle 15 alle 18.30)



.