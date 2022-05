Piero Sidoti a Talmassons

Sabato 14 maggio uscirà il nuovo album di Piero Sidoti, Amore [fino a prova contraria]. Il terzo lavoro in studio a distribuzione nazionale del cantautore friulano è già diventato uno spettacolo teatrale che debutterà proprio sabato alle 20.45 all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons, nell’ambito della stagione teatrale promossa da Comune e Circuito ERT. Piero Sidoti sarà anche ospite giovedì 12 maggio alle 18.30 della videorubrica web Il Teatro a Casa Tua sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ERTFVG per raccontare la genesi del disco e presentare la data di sabato a Talmassons.



Amore [fino a prova contraria] è una fiaba che parla della paura, comune denominatore di ciò che sta succedendo attorno a noi. I protagonisti della storia sono Sasso e Corda, un bambino e una bambina che s’incontrano ai giardini pubblici e ascoltano una storia cantata da Bepi il Matto, uno strano personaggio che vive su una panchina. Bepi il Matto racconta della possibilità di raggiungere un mondo dove la paura non esiste, imboccando un passaggio segreto. La destinazione si trova dietro la luna, in un luogo magico, dove non ci sono le caratteristiche che appesantiscono la nostra vita sulla Terra: non c’è gravità, non c’è paura, c’è leggerezza e si può giocare con il tempo. Sasso e Corda capiscono così di avere una missione: “i bambini faranno la rivoluzione!”.



Amore [fino a prova contraria] è un viaggio meditativo per conoscere, prendere consapevolezza e accogliere tutto il nostro mondo interiore, senza forzature, accettando anche le nostre parti più oscure, senza identificarsi con esse e imparando così a lasciare e lasciarsi andare. Storia e musica raccontano anche l'eterna dicotomia tra ideale e umano che nella copertina del disco vengono rappresentati rispettivamente dal David di Michelangelo e dal volto dell’artista.Piero Sidoti è un cantautore e attore di cinema e teatro. Laureato in Scienze Biologiche, intraprende la carriera di insegnante di matematica e scienze. Si avvicina alla musica negli anni ‘90 e a partire dalla fine del Millennio vince numerosi Premi, tra i quali il Recanati e il Fabrizio De André come miglior poesia in musica e miglior cantautore. Nel 2010 esce il primo album a distribuzione nazionale Genteinattesa prodotto da Produzioni Fuorivia, con la prefazione di Lucio Dalla (editore di diversi brani) che segue direttamente Sidoti durante la registrazione del disco e con cui l'artista ha avuto la fortuna di collaborare a partire dal 2004. L'album si aggiudica, nell'autunno del 2010, la Targa Tenco come migliore opera prima. Il secondo disco Lalala viene pubblicato, sempre con Produzioni Fuorivia, a cinque anni dal primo lavoro. Al disco partecipa Giuseppe Battiston che firma con Sidoti anche la canzone Sei meno meno. Nel 2020 il cantautore partecipa al film Il grande passo di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi e Vitaliano Trevisan.Piero Sidoti è stato spesso ospite del Circuito ERT con i suoi lavori teatrali, tra i quali ricordiamo Genteinattesa – Il precario e il professore, Particelle, Non c’è acqua più fresca, e Avec le temps – Col tempo sai.