Piero Sidoti e Massimo Cotto inaugurano la stagione di Polcenigo

Toccherà al giornalista Massimo Cotto e al cantautore Piero Sidoti inaugurare la prima stagione del Teatro Comunale di Polcenigo. La rassegna, intitolata Arte nel Borgo e promossa da amministrazione comunale e Circuito ERT, prenderà il via venerdì 15 novembre alle 21 con Col tempo, sai / Avec le temps, uno spettacolo che rilegge le pagine più belle della chanson francese e dei cantautori della scuola genovese.



Col tempo, sai è uno spettacolo nato circa quattro anni fa che avrebbe dovuto avere per protagonisti Gianmaria Testa, il giornalista Massimo Cotto e il pianista jazz Roberto Cipelli. Purtroppo Gianmaria Testa si ammalò improvvisamente e morì nel marzo del 2016.

Massimo Cotto e la produttrice e moglie di Gianmaria Testa, Paola Farinetti, hanno ripensato al progetto e hanno deciso di dargli una nuova forma, quella del reading, nel quale accanto a Massimo Cotto si è aggiunto il cantautore friulano Piero Sidoti, con la sua chitarra e la sua voce inconfondibile, che di Gianmaria è stato amico discreto, e a cui toccherà dar voce a chansonnier e cantautori.



In poco meno di due ore scorrono le immagini in bianco e nero della rive gauche esistenzialista di Saint Germain-des-Pres e del leggendario Tabou, di Juliette Greco e di Edith Piaf che cantava come “centodiecimila uccelli dall’ugola insanguinata”, come disse una volta un altro grande di Francia, Leo Ferrè; del grande Brassens e dell’immenso Brel, belga innamorato di Parigi che andò a morire alle isole Marchesi, dove “per assenza di vento, il tempo s’immobilizza, e si parla della morte come tu parli di un frutto”; di quel Gainsbourg “morto per aver bevuto troppe sigarette”, come scrisse Libération, e di quel Boris Vian che fondeva jazz e letteratura e immortalava la figura del disertore nella canzone di Francia. E poi, le canzoni che indossavano dolcevita neri e occhiali dalla montatura spessa, quelle scritte da Umberto Bindi, Luigi Tenco e Gino Paoli, attorniati da quattro amici al bar e immersi in un mondo da cambiare. E poi, Fabrizio De André e tutti gli altri, che hanno cantato Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna, e la Parigi che non smette di brillare anche quando si addormenta.