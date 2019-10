Pinguini Tattici Nucleari a Pordenone

Con il Mediolanum Forum ormai quasi esaurito, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano la data del 27 febbraio al Palasport Forum di Pordenone. La band ha scelto questo palazzetto come luogo in cui fare un’intera settimana di prove per prepararsi al meglio prima del debutto a Milano. I biglietti per il concerto di Pordenone sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

La data Zero del Tour sarà realizzata in collaborazione con FVG Music Live, l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato al Turismo di Pordenone. “In qualità di promoter locali siamo felicissimi che i Pinguini Tattici Nucleari abbiamo scelto di esibirsi a Pordenone", commenta Luca Tosolini, Amministratore di FVG Music Live. "Dopo i grandi concerti degli anni precedenti e della stagione estiva appena conclusa, è la prima volta dal 2016, che la nostra società FVG Music Live si trova coinvolta nell’organizzazione di un concerto invernale indoor. Siamo pieni di entusiasmo e orgogliosi di poter portare a Pordenone, città da sempre musicalmente attiva, questa giovane formazione che sta conquistando, anno dopo anno, nuove fette di pubblico. Siamo certi che sarà un grande successo e ci auguriamo di cuore che questo evento faccia da apripista ad ulteriori collaborazioni con il Comune di Pordenone.

A quattro anni dalla nascita del progetto, i Pinguini Tattici Nucleari stanno dimostrando di avere le carte in regola per il successo. Se Gioventù Brucata ha permesso alla band di raggiungere il grande pubblico, è con brani come Irene e Tetris e, ancora di più con l’ultimo disco Fuori dall’Hype, che ha consolidato il proprio successo. Da lì una climax ascendente, con oltre quattro mesi di tour e con sessantamila presenze, numerose date sold out e una fanbase particolarmente attiva.

L’annuncio della tappa live di Pordenone arriva in un periodo di particolare vivacità della band: dopo aver conquistato il primo disco d'oro con Irene, anche Verdura si aggiudica il medesimo riconoscimento. Inoltre, i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti del primo fumetto interamente dedicato alla band che uscirà per BeccoGiallo il 31 ottobre. Realizzato da 10 tra i più promettenti fumettisti contemporanei, il libro sarà presentato a Lucca Comics & Games.