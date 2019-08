Pinguini Tattici Nucleari e Rumatera a Lignano

Pinguini Tattici Nucleari e Rumatera, due band assolutamente uniche nel panorama musicale italiano, sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro domani, mercoledì 7 agosto, per due imperdibili concerti in uno che faranno ballare e saltare il pubblico lignanese. Bolognesi, i Pinguini Tattici Nucleari sono la band più irriverente della nuova musica italiana. Dopo la pubblicazione dell’album “Fuori dall’Hype”, hanno convinto tutti sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma e affrontano ora il tour estivo. I Rumatera, gruppo nato in provincia di Venezia, hanno conquistato il pubblico a suon di live tutto ritmo, simpatia e spregiudicatezza, unendo la tradizione della propria terra e l’uso del dialetto veneziano alla lezione punk rock della scuola californiana degli anni ’90. I biglietti per il concerto, evento nell’evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dalle 18.30. Le porte dell’Arena apriranno al pubblico alle 19.30, mentre l’esibizione dei Rumatera inizierà alle 20.30. A seguire l’atteso live dei Pinguini Tattici Nucleari. Info e punti vendita su www.azalea.it .



I Pinguini Tattici Nucleari hanno ottenuto la definitiva consacrazione con l’album “Fuori dall’Hype”, uscito il 5 aprile per Sony. Più di 20 milioni di streaming e oltre 7 milioni di views su Youtube per il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti. Prima dell’uscita dell’album “Fuori dall’Hype” la band ha pubblicato i singoli “Verdura” - inserita in Indie Italia di Spotify, che ha quasi raggiunto i due milioni di ascolti in poco più di un mese – “Sashimi” e la title track “Fuori dall’Hype”. Il gruppo nasce nel 2012 quasi per caso a Bergamo. Vicini al genere indie rock dal 2013, Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati esordiscono nel 2014 con l’ep “Cartoni animati”. Raggiungono il successo nel 2015 con il secondo disco “Diamo un calcio all’aldilà”, il cui singolo “Me want marò back” conquista pubblico e critica. Due anni dopo i sei giovani artisti irriverenti pubblicano “Gioventù brucata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche in grado di colpire già dal primo ascolto, tra le cui canzoni spicca “Irene”, considerata dalla critica tra le canzoni italiane più belle degli ultimi 20 anni. Il 18 gennaio scorso esce il singolo “Verdura”, anticipazione del loro quarto lavoro discografico “Fuori dall’hype” (Sony) pubblicato lo scorso 5 aprile, nel quale la band dà più spazio al pop, al funk e al reggae, discostandosi leggermente dal mondo rock che ha caratterizzato gli album precedenti. Il nuovo album dà nome al tour, che ha già raccolto diversi sold out, con il quale Pinguini Tattici Nucleari toccheranno le principali città italiane, tra cui Lignano Sabbiadoro ad agosto.



I Rumatera sono un gruppo musicale punk rock formatosi nel 2007 da quattro ragazzi provenienti dalla provincia di Venezia. La band, unica nel panorama musicale italiano, è stata in grado di unire la tradizione della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. L’esordio avviene nel 2008 con il primo album “Rumatera”, seguito dal tour di lancio che ha visto la band veneta esibirsi prevalentemente nel Nord Italia. Negli anni i Rumatera hanno collezionato diverse partecipazioni a festival italiani ed internazionali, ottenendo consensi positivi sia in Europa che in America, partecipando tra gli altri allo Spring Break in Croazia e allo Sziget Festival a Budapest. Grazie alla presenza su Radio DeeJay, il gruppo ha collaborato anche con il Trio Medusa, che ha usato alcuni brani con jingle nelle proprie trasmissioni. La band ha alle spalle sette album in studio, l’ultimo dei quali è “Ingestibili”, pubblicato lo scorso 18 marzo, che dà nome al nuovo tour che porterà i tre musicisti veneti nei principali festival italiani.



Fra i prossimi concerti all’Arena Alpe Adria anche lo spettacolo The Legend of Morricone (21 agosto) e il live di Edoardo Bennato (23 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .