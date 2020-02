Pinocchio adesso va anche al rave

Ancora un grande musical al ‘Rossetti’ di Trieste, da giovedì 20 e fino a domenica 23: Pinocchio Reloaded - favola di un burattino senza fili, prodotto da Show Bees e Fattore K. La musica è quella dello storico concept album Burattino senza fili di Edoardo Bennato – uscito nel 1977, ma ancora attuale per musiche, testi, atmosfere e ‘tema’ –, la regia di Maurizio Colombi, che ha all’attivo successi applauditi anche dal pubblico dello Stabile regionale, come We will rock you e Peter Pan, campione d’incassi con più di un milione di biglietti venduti dal 2006 al 2018. Con l’atmosfera di una favola avveniristica, Pinocchio reloaded rivisita in modo surreale la favola di Collodi e, attraverso le vicende che accadono ai protagonisti, fa riflettere sulla possibilità di compiere scelte diverse per vivere una realtà slegata dai fili che la società impone.

Siamo burattini o burattinai? Siamo liberi o solo convinti di esserlo? Sapremmo vivere senza le limitazioni dei fili che regolano i nostri rapporti interpersonali, oppure ne abbiamo bisogno per sentirci a nostro agio nella società? Il rivoluzionario musical pone queste domande e si sviluppa in un potente inno alla libertà, alla ribellione dalle convenzioni, in una favola d’amore e di musica. Le canzoni originali dell’album si arricchiscono di sfumature contemporanee, dal rock alla house, fino al rap, grazie ad inediti arrangiamenti e alla scelta di un sound fuori dalla tradizione del musical, che reinventa l’album secondo canoni contemporanei. Basti anticipare che il viaggio di Pinocchio verso l’autonomia è immaginato dagli autori come un rave party con tanto di Dj e coreografie postmoderne! (a.i.)