Pinocchio inaugura il Cinema sotto le stelle

È Pinocchio di Matteo Garrone il film scelto da Cinemazero per l’apertura de Cinema sotto le stelle che, grazie al prezioso sostegno dell’amministrazione comunale e di Friulovest Banca, dal 6 luglio dalle 21.30 circa proietterà ogni lunedì, mercoledì e venerdì film di qualità, tra prime visioni, commedie, film per famiglie ed eventi speciali.



Spazio per le avventure, per lo stupore, per la meraviglia nella prima serata di cinema all’aperto in piena sicurezza con un film adatto a tutta la famiglia, tratto dall’omonimo racconto di Collodi, rivisitato e reso attuale dal regista Matteo Garrone.



Un nuovo inizio, una nuova ripartenza estiva e un servizio in più che Cinemazero vuole offrire al proprio territorio e a tutte quelle persone che quest’estate rimarranno in città.



Un'opportunità di incontro per tutto il territorio, non solo per il comune di Pordenone. Oltre all’arena Calderari, l’associazione, con il suo cinema itinerante, porta il cinema in più di 16 comuni limitrofi, con più di 50 proiezioni organizzate in sinergia con le varie amministrazioni comunali.



Cinema, incontro, ritrovo e comunità, senza però mai dimenticare di garantire agli spettatori una visione in piena sicurezza.Cinemazero, ricordiamo, è stata tra le prime a livello nazionale ad aprire le sue sale e la sua mediateca, attuando un protocollo - esempio e modello a livello nazionale - per garantire il distanziamento sociale.Protocollo che sarà utilizzato anche per il Cinema sotto le stelle al fine di garantire una visione sicura e piacevole. Familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati, che conserverà per 15 giorni i principali dati degli spettatori, per garantire ancora una volta la sicurezza di tutto il pubblico.Dopo Pinocchio, apripista di questa stagione estiva, sarà la volta di Cena con delitto di Rian Johnson, mercoledì 08 luglio.Gli appuntamenti proseguiranno poi fino a fine agosto con eventi speciali, prime visioni, incontri con gli autori e film per le famiglie.