Pinocchio torna al cinema

Venerdì 14 agosto alle 21.00 al Cinema sotto le stelle in arena Calderari ritorna il film che ha inaugurato la stagione estiva di Cinemazero, Pinocchio, del regista Matteo Garrone, con protagonista Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, nella nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi.



Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all'Omino di burro, il Tonno e la Balena. In questo adattamento Garrone è enormemente rispettoso dell'originale, mostrando la reverenza che ha verso il testo di Collodi. Sono in perfetto equilibrio gli elementi narrativi e la caratterizzazione di personaggi ormai archetipi, nel percorso di iniziazione alla vita di un burattino che sogna di diventare un bambino (e dunque un uomo) vero in una storia fatta di corsi, ricorsi e inciampi, sempre due passi avanti e uno indietro.



In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero.

Familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.

Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.

Per conoscere l’intera programmazione di luglio consultare il sito: www.cinemazero.it