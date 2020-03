Più di metà dei corsi online per il Conservatorio Tartini di Trieste

L’emergenza coronavirus ha interrotto da fine febbraio la consueta attività didattica del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste (lezioni, seminari, masterclass), inclusi gli esami di profitto, le conferenze e i concerti della Stagione Musicale 2020. Ma nelle ultime settimane il Conservatorio si è riorganizzato dal punto di vista didattico: "Oltre al 50% dei corsi procede infatti online, con formazione guidata da remoto – spiega il Direttore del Conservatorio Tartini Roberto Turrin –. Utilizziamo protocolli didattici formalmente autorizzati ed unificati, per i quali abbiamo messo a disposizione sul sito la modulistica con le informative e indicazioni utili per studenti e docenti. Siamo fra i primi Conservatori italiani ad aver strutturato in questo modo la didattica online: lieti e orgogliosi di poter garantire questo servizio ai nostri studenti, anche in una circostanza complessa e probabilmente destinata a gravare per un periodo significativo sull’Anno Accademico in corso. Dal canto loro, i ragazzi hanno accolto con entusiasmo la possibilità di proseguire il percorso di studi con lezioni e formazione a distanza, in queste settimane, sia per le materie teoriche e collettive in video-conferenza, sia attraverso lezioni individuali di strumento a distanza, integrate dai docenti con adeguato materiale audio/video, tutti dimostrando una grande determinazione a procedere nella loro crescita professionale .Come si dice, non tutto viene per nuocere, anche in ambito didattico: contiamo infatti di trarre insegnamento dalla resilienza e dall’esperienza di queste settimane, per organizzare e strutturare specifiche modalità di didattica online utili anche in futuro, debitamente testate e quindi ottimizzate. Per il momento conserviamo comunque in sede un minimo presidio interno, a tutela degli adempimenti amministrativi che il Conservatorio deve garantire". Il recupero delle lezioni ordinarie e degli esami sarà calendarizzato e comunicato appena possibile sui canali di comunicazione istituzionali del Conservatorio, in ottemperanza ai DPCM governativi previsti in arrivo la prossima settimana. Info www.conts.it