Più forti dei timori per la pandemia

Rinviati al 2021 alcuni dei concerti di punta già annunciati con largo anticipo – come quelli delle superstar Fantastic Negrito e Paul Weller –, l’estate live del Pordenone Blues Festival riparte più forte dei timori per la pandemia, forte di 28 anni di attività e di una consolidata importanza per il turismo del territorio, con quattro giorni di concerti (in osservanza delle norme anti-Covid) e un programma non meno ricco: tutto a ingresso gratuito in piazza XX settembre.

A inaugurare il festival, mercoledì 2 settembre, la tradizionale serata ‘itinerante’ che coinvolgerà tutti i locali del centro per trasformare la città in una sorta di French Quarter di New Orleans, con concerti, musicisti di strada, spettacoli e dj-set.

Giovedì 3 arriva uno dei più interessanti artisti della scena musicale contemporanea: J.P. Bimeni, passato in pochi anni dallo status di rifugiato a quello di re del soul, grazie a una voce che ricorda i grandi classici del passato, dal vivo al Pordenone Blues Festival con la sua band The Black Belts per l’unica data estiva in Italia.

Il giorno dopo, doppio appuntamento con i torinesi Boogie Bombers, che hanno rappresentato l’Italia lo scorso gennaio all’International Blues Challenge di Memphis, e i Bud Spencer Blues Explosion, duo romano di alt-rock e blues acclamato da pubblico e da critica.

Doppia offerta anche per la serata conclusiva, sabato 5, con il quintetto del lago delle tastiere e del groove Enri Zavalloni e l’unica data italiana di Jay Namor and Electrified, progetto internazionale guidato da un cantante-sassofonista texano.