Planctus Aquileia di Glauco Venier selezionata dal Ministero degli Esteri

“Planctus Aquileia” del pianista compositore friulano Glauco Venier è uno dei venti progetti musicali scelti dal Ministero degli esteri come nuovi “portabandiera” della cultura italiana nel mondo.

È stato selezionato tra le oltre 150 proposte inedite di musicisti e artisti di Musica Jazz e Classica Contemporanea che da tutta Italia hanno risposto all’iniziativa della Farnesina “Vivere all’italiana in Musica” per sostenere la ripresa e il rilancio delle produzioni musicali italiane sui mercati internazionali dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19.



La presentazione del portale “Italiana”, destinato alla diffusione di queste nuove produzioni artistiche, e dove è possibile trovare il video di Planctus Aquileia, è avvenuta con una conferenza stampa nazionale alla presenza del Ministro degli Esteri. I venti progetti musicali “ambasciatori” dell’eccellenza italiana all’estero, saranno promossi inizialmente anche attraverso la rete del circuito delle varie Ambasciate e Consolati, Rappresentanze e Istituti Italiani di Cultura a partire dal 2021.



A “Planctus Aquileia” proposto da Glauco Venier per il FVG, hanno collaborato musicisti di fama internazionale in una formazione che unisce il sud al nord d’Italia e idealmente rappresentativa di un territorio di confine, multiculturale e plurietnico.L’agrigentino Giovanni Falzone alla tromba, il salernitano Alfonso Deidda al clarinetto basso e sassofono contralto, l’udinese Marco D’Orlando alle percussioni e l’ensemble milanese dei “Sentieri Selvaggi” con Daniele Richiedei e Corinna Canzian al violino, Monica Vatrini alla viola, Camilla Patria al violoncello guidati dal compositore, direttore d’orchestra e musicologo Carlo Boccadoro, figura di spicco del mondo musicale italiano di oggi.Il lavoro è stato eseguito e registrato in audio e video nel suggestivo palcoscenico musivo della Basilica di Aquileia, gioiello della Roma antica in FVG e in Italia, cui la composizione si ispira. Suono e acustica sono stati curati dal sound engineer Stefano Amerio. Il suo studio di registrazione a Cavalicco in provincia di Udine collabora da molti anni con la prestigiosa etichetta internazionale ECM di Monaco di Baviera con la quale Glauco Venier ha già registrato cinque dischi.La Fondazione Luigi Bon è l’ente promotore di questa vittoria che evidenzia ancora una volta come sappia scegliere le iniziative da lanciare e l’elevata professionalità nel redigere i bandi a cui partecipa.La composizione richiama e punta a valorizzare le radici e l’identità del FVG - regione di frontiera di cui Aquileia è simbolo cardine, un libro in pietra di una storia che abbraccia 22 secoli.È frutto di una ricerca sulla vasta e importante cultura musicale friulana attraverso la consultazione di antichi manoscritti e codici di tradizione aquileiese e melodie popolari custoditi in vari siti storici del territorio tra i quali la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli.Una preziosa eredita’ di melodie sacre e profane rivisitate in chiave contemporanea. Glauco Venier ne ha rimodellato l’insieme di sequenze, discanti e monodie giunto a noi attraverso i secoli. La sua ri-scrittura compositiva con arrangiamenti originali rimane fedele alla base storica madre di una delle prime forme di polifonia e della moderna notazione musicale occidentale, oggi universalmente riconosciuta nelle “note” il cui nome deriva da un inno a San Giovanni Battista scritto dal friulano Paolo Diacono da Cividale e musicato da Guido D’Arezzo.