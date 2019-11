Play Homepage al gran finale

Selezionati gli otto finalisti del contest musicale Play Homepage, organizzato da Homepage Festival e The Groove Factory con main sponsor Città Fiera, rivolto quest’anno a gruppi e interpreti under 35 suddivisi in due categorie: per gli inediti si contenderanno il premio Anastasia Zanello, Emmy Alison, Almanecer, e Il mercatovecchio; per gli interpreti Veronica Beltrame, Michael Cantos, Sabrina Chillè e Letizia Rilla.

La finale sabato 30 novembre alle 17 sul Palco al primo piano, Area Gialla del centro commerciale Città Fiera con una esibizione live: a decretare i vincitori saranno i tre giudici Roberto Rossi, direttore artistico di Sony Music Italia, Linda Fiore, giornalista e speaker di Radio Gioconda e Walter Sguazzin, insegnante per Ableton Italia.

Dal palco di X-Factor a quello di Play Homepage, ospite della serata sarà Loris Venier, il chitarrista dei Seawards che si esibirà live e poi a seguire sarà a disposizione dei fan per foto e autografi. Quattro dunque i finalisti per ognuna delle due categorie in gara, inediti e interpreti.

Anastasia Zanello nasce a Palmanova nel 2003. Immersa nella musica fin da piccola intraprende il percorso musicale all’età di cinque anni. Nel 2018 entra a far parte della scuola The Groove Factory di Martignacco. Seguita dall’insegnante di canto pop-moderno Caterina Licata a gennaio registra e pubblica il suo primo video dove propone una cover di Demi Lovato, Sober. Nel 2019, entra a far parte del coro The Nu Voices Project diretto da Rudy Fantin, esibendosi a Monfalcone, Mestre, Pasian di Prato e Malborghetto, allo scopo di crescere sia dal punto di vista personale che musicale.

Emmy Alison inizia a studiare pianoforte a sei anni, per venir ammessa al conservatorio all’età di undici. In quegli stessi anni si avvicina allo studio del canto moderno e inizia a scrivere le sue prime canzoni esclusivamente in inglese accompagnata principalmente da Lucinda, la sua adorata chitarra. A diciannove anni lascia il conservatorio per focalizzarsi sugli studi universitari, ma non abbandona mai del tutto il pianoforte, riscoprendolo qualche anno dopo in una veste del tutto nuova, come un vecchio amico con cui creare e dare forma e colore alle proprie emozioni impresse fino a poco prima nella carta.

Matteo Pikiz, in arte Almanecer, nato a Trieste e vissuto tra Friuli e Veneto, è studente universitario e cantautore. A 5 anni tocca un pianoforte per la prima volta, a 18 una chitarra vecchia e scordata per poi non lasciarla più. Dal 2016 inizia a scrivere poesie e in seguito canzoni, dal 2017 inizia il suo viaggio musicale esibendosi live ed infine facendo uscire lo scorso 28 giugno il suo primo album “Circolare”, disponibile in tutte le piattoforme digitali e in copie fisiche.

Il Mercatovecchio prende il volo da Udine 4 anni fa, grazie alla sapiente ed accorta guida dei suoi 8 capaci e brillanti piloti, e grazie all'energia della sua musica si destreggia tra i cieli e tra le nuvole. Nel 2018 esce il leggendario Esordisco, che permette ai nostri eroi di solcare i più importanti palchi del Friuli e non solo, riscuotendo un successo mai visto prima. L'umiltà non ci manca, la voglia di suonare nemmeno.

Michael Cantos, dicissettenne udinese, canta fin da quando era piccolo. Oltre a cimentarsi generalmente nel genere pop/rnb, sa anche ballare. La musica è la sua passione da sempre e da un po’ di tempo posta cover sul mio canale youtube.

Veronica Beltrame, 18 anni, studia canto da circa 9 anni e suona anche il pianoforte da autodidatta. Si è avvicinata alla musica grazie a sua sorella e ai genitori, che l’hanno sempre sostenuto nelle scelte. Ha sempre sognato di fare la cantante, nonostante sappia quanto sia difficile come strada.

Sabrina Chillé è una ragazza 15 anni con la passione per la musica ama cantare e prende lezione da 6 anni, suona pianoforte da 4, frequenta il terzo liceo musicale a Portogruaro.

Letizia Rilla è ostetrica per professione, cantante per passione. La musica è sempre stata elemento importante della sua vita, colonna sonora di successi ed insuccessi, amori e amicizie. Il jazz e il soul sono per lei sia una sfida che un momento di incantevole bellezza.

Play è organizzato da The Groove Factory e Homepage Festival, main sponsor Città Fiera. Info: play@homepagefestival.com