Play Homepage, è tempo di scegliere i finalisti

Per la 12 edizione di Homepage Festival, torna il contest giovanile musicale PLAY HOMEPAGE! Un evento organizzato da Homepage festival in collaborazione con Città Fiera (main sponsor) e The Groove Factory, che ogni anno coinvolge numerose band e solisti locali per promuovere e soprattutto sostenere la creatività e l’aggregazione giovanile in un unico dialogo: la musica. Due categorie, inediti e cover, e in palio per ognuno dei vincitori la registrazione di un singolo negli studi della The Groove Factory di Udine o un servizio fotografico professionale, per un valore stimato di 600,00€.



Nelle scorse settimane una giuria tecnica ha selezionato i semifinalisti e dal 18 fino al 24 novembre sono aperte le votazioni del pubblico sulla pagina Facebook di Città Fiera (nella tab "Contest musicale "PLAY Homepage") e da Mobile (https://woobox.com/45kx7j) per decretare i sei finalisti che si sfideranno sabato 30 novembre alle 17 sul Palco, Primo Piano, Area Gialla del centro commerciale Città Fiera con una esibizione live.



A decretare i vincitori per le categorie inediti e cover 3 giudici d’eccezione: Roberto Rossi direttore artistico di Sony Music Italia, Linda Fiore giornalista e speaker di Radio Gioconda, Walter Sguazzin insegnante per Ableton Italia. La finale di sabato 30 novembre è aperta al pubblico con ingresso libero.



Play Homepage è organizzato da The Groove Factory e Homepage Festival, main sponsor Città Fiera. Info e regolamento: play@homepagefestival.com