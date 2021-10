Poco glamour, tante battaglie

Mancano ancora quattro mesi al prossimo anno, ma c’è già chi pensa al calendario 2022, anche perché si tratta di un progetto in cantiere da qualcosa come... 30 anni! L’Associazione Musicisti Tre Venezie, nella persona del cantautore, scrittore e poeta Rocco Burtone, ha infatti deciso di realizzare un calendario dei musicisti friulani, ma con sorpresa! Niente glamour, né personaggi famosi, neppure della regione, ma solo 12 scatti di Luca d’Agostino che ritraggono altrettanti ‘musicisti per sbaglio’ senza nome.



Tutti soggetti significativi anche senza immagine patinata: uomini e donne, maturi e non, che vivono un sogno musicale semplice e compleso e lottano per un mondo migliore. Anche se, come ammette lo stesso ideatore, è un’immagine dalla “retorica quasi ecclesiale”.



“Abbiamo voluto realizzare un’opera che restasse nella memoria, che fosse di sprone a idee poco musicali e molto legate all’incontro, all’amicizia, all’antirazzismo – spiega Burtone – Un grande fotografo, Luca d’Agostino, ha tradotto in immagini queste idee: innanzitutto, parlare di musicisti senza rincorrere l’immagine invitante del palcoscenico. I musicisti rappresentano il mondo, quello che tutti viviamo nei pensieri e nei desideri e che ci sfugge, non potendo appartenere a nessuno. Il musicista è legato alla battaglia per un mondo diverso, anche se è nato col colore della pelle diverso, o dall’altra parte del mondo. Se vogliamo combattere il razzismo e le ingiustizie, non dobbiamo fare i piccoli rivoluzionari, ma giocare: solo così ci si abituerà a vedersi tutti uguali. Per questo abbiamo scelto di non indicare nessun nome, neanche di battesimo: dobbiamo chiederci di chi sono quei volti”.